Умер российский историк Рой Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Российский историк Рой Медведев скончался на 101-м году жизни. Об этом со ссылкой на его невестку сообщает РИА Новости.
Материал дополняется
12:18 13.02.2026 (обновлено: 12:20 13.02.2026)