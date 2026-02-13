https://crimea.ria.ru/20260213/udary-naneseny-po-kriticheskoy-infrastrukture-ukrainy---chto-povrezhdeno--1153176280.html

Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено

Крупные объекты критической инфраструктуры повреждены в Одесской и Днепропетровской областях в ночь на пятницу. Об этом сообщил министр развития общин и... РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крупные объекты критической инфраструктуры повреждены в Одесской и Днепропетровской областях в ночь на пятницу. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.8 февраля стало известно, что армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Также в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине остановили метро и отключили водуЗапад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – ЛавровВ Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС

