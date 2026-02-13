Рейтинг@Mail.ru
Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено
Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено
Крупные объекты критической инфраструктуры повреждены в Одесской и Днепропетровской областях в ночь на пятницу. Об этом сообщил министр развития общин и... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T09:39
2026-02-13T09:39
украина
энергосистема украины
удары по украине
днепропетровская область
одесская область
алексей кулеба
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крупные объекты критической инфраструктуры повреждены в Одесской и Днепропетровской областях в ночь на пятницу. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.8 февраля стало известно, что армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Также в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
украина
днепропетровская область
одесская область
украина, энергосистема украины, удары по украине, днепропетровская область, одесская область, алексей кулеба
Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено

Взрывы в Одесской и Днепропетровской областях повредили критическую инфраструктуру

09:39 13.02.2026
 
© вице-премьер Украины А.КулебаУдары по Украине
Удары по Украине
© вице-премьер Украины А.Кулеба
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крупные объекты критической инфраструктуры повреждены в Одесской и Днепропетровской областях в ночь на пятницу. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"В Одесской области в результате ударов беспилотников по одному из портов повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Также в течение суток нанесены удары БПЛА по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины", - написал он в своем тг-канале.
8 февраля стало известно, что армия России нанесла удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуре на Украине. Также в воскресенье главы подконтрольных Киеву военных администраций сообщали о взрывах в Одессе, где повреждено промышленное предприятие, в Запорожской, Херсонской и Львовской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине остановили метро и отключили воду
Запад коллективно молчал о попытках Киева "задушить" Крым – Лавров
В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
 
УкраинаЭнергосистема УкраиныУдары по УкраинеДнепропетровская областьОдесская областьАлексей Кулеба
 
