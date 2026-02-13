Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
В Ханты-Мансийском округе ученик пронес топор в школу - прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Учащийся школы в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа принес в школу топор, его вовремя увидела и забрала одна из педагогов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне.
"12 февраля подросток пришел в образовательное учреждение с топором, который находился у него в рюкзаке. Педагог обнаружила топор и забрала у подростка, также были вызваны правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы оценить исполнение законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действия ответственных должностных лиц школы.
Как сообщила на своей странице "ВКонтакте" глава Нефтеюганского муниципалитета Алла Бочко, топор школьник нашел на улице по дороге в школу и хотел забрать его домой.
"Согласно регламенту, сотрудники школы обязаны передавать информацию в правоохранительные органы при обнаружении любого предмета, который может угрожать безопасности учащихся. Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла. Ребенок характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел", – написала Бочко.
В последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.
7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.
6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.
4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.
Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
