Рейтинг@Mail.ru
Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/uchenik-prishel-s-toporom-v-shkolu-v-khanty-mansiyskom-okruge-1153175777.html
Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
Учащийся школы в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа принес в школу топор, его вовремя увидела и забрала одна из педагогов. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T09:16
2026-02-13T09:16
происшествия
ханты-мансийск
новости
дети
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111291/20/1112912030_0:440:2858:2048_1920x0_80_0_0_86ff44a1286b2194597c0f2226b2e863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Учащийся школы в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа принес в школу топор, его вовремя увидела и забрала одна из педагогов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Инцидент произошел накануне. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы оценить исполнение законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действия ответственных должностных лиц школы.Как сообщила на своей странице "ВКонтакте" глава Нефтеюганского муниципалитета Алла Бочко, топор школьник нашел на улице по дороге в школу и хотел забрать его домой.В последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолетаШестиклассник готовил теракт в СочиПри стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
ханты-мансийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111291/20/1112912030_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_bddff65c54c7a96140404cab2eb54631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ханты-мансийск, новости, дети, школа
Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе

В Ханты-Мансийском округе ученик пронес топор в школу - прокуратура

09:16 13.02.2026
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор. Архивное фото
Топор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Учащийся школы в поселке Пойковский Ханты-Мансийского автономного округа принес в школу топор, его вовремя увидела и забрала одна из педагогов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне.
"12 февраля подросток пришел в образовательное учреждение с топором, который находился у него в рюкзаке. Педагог обнаружила топор и забрала у подростка, также были вызваны правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы оценить исполнение законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и действия ответственных должностных лиц школы.
Как сообщила на своей странице "ВКонтакте" глава Нефтеюганского муниципалитета Алла Бочко, топор школьник нашел на улице по дороге в школу и хотел забрать его домой.

"Согласно регламенту, сотрудники школы обязаны передавать информацию в правоохранительные органы при обнаружении любого предмета, который может угрожать безопасности учащихся. Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла. Ребенок характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел", – написала Бочко.

В последнее время в образовательных учреждениях участились инциденты с оружием. 10 февраля в Югре подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Арсенал он спрятал в рюкзаке. Ранее он высказывал намерение совершить преступление в отношении нескольких учащихся. Один из преподавателей вовремя забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.
7 февраля уголовное дело возбуждено по факту нападения на студентов и полицейских в одном из общежитий вуза в Уфе. Нападавшим оказался 15-летний подросток. Ранены четверо студентов и один полицейский. В этот же день суд отправил под стражу 25-летнего мужчину, который проник на территорию детского сада с ножом в Бугуруслане, он причинил телесные повреждения сотруднику учреждения, но был задержан.
6 февраля в одной из школ Баку десятиклассник выстрелил в учителя. Как сообщала генпрокуратура Азербайджана, педагог госпитализирован.
4 февраля стало известно, что в одной из школ Красноярского края ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. В результате ЧП госпитализированы пять учащихся.
Днем ранее в городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшая в больнице. Также 3 февраля в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Школьники стреляли по дворнику в Ялте из игрушечного пистолета
Шестиклассник готовил теракт в Сочи
При стрельбе в техникуме Анапы ранен подросток - СК раскрыл подробности
 
ПроисшествияХанты-МансийскНовостидетиШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
12:18Умер российский историк Рой Медведев
11:42Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
11:24ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
10:47Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
10:39Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсы
10:3011 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
10:26Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии
10:17Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму
10:05Новая магнитная буря движется к Земле – когда ждать удар
09:57ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов
09:39Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено
09:21Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы
09:16Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
08:51В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
08:36В Севастополе остановили морской транспорт
08:20Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
08:00В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
07:43Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика
07:14Над Крымом сбили беспилотник
Лента новостейМолния