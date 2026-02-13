https://crimea.ria.ru/20260213/tsentrobank-snizil-klyuchevuyu-stavku-1153183923.html

Центробанк снизил ключевую ставку

2026-02-13T13:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта. Сейчас она составляет 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году, отметили специалисты.В конце декабря сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это было пятым снижением с июня текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономистКрым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического ростаЧто способно остановить инфляцию в России

