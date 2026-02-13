Рейтинг@Mail.ru
Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/tsentrobank-snizil-klyuchevuyu-stavku-1153183923.html
Центробанк снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта. Сейчас она... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта. Сейчас она составляет 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году, отметили специалисты.В конце декабря сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это было пятым снижением с июня текущего года.
Новости
россия, центробанк рф, новости, экономика, ключевая ставка
Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%

13:32 13.02.2026 (обновлено: 14:42 13.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта. Сейчас она составляет 15,5% годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15,5% годовых", – сказано в сообщении.
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году, отметили специалисты.
"Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели", – добавили в сообщении.
В конце декабря сообщалось, что Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. Это было пятым снижением с июня текущего года.
РоссияЦентробанк РФНовостиЭкономикаКлючевая ставка
 
