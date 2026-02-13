https://crimea.ria.ru/20260213/stantsiya-mirnyy-70-let-na-sluzhbe-issledovaniy-antarktiki--infografika-1153166843.html

Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика

Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика

Станция "Мирный" – первая советская станция в Антарктике. С начала ее работы начинается отсчет регулярных отечественных исследований южной полярной области... РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Станция "Мирный" – первая советская станция в Антарктике. С начала ее работы начинается отсчет регулярных отечественных исследований южной полярной области земного шара. В этом году отмечается 70-летие создание этого научного центра.Станцию построили на Земле Королевы Мэри на побережье моря Дейвиса. Дата основания – 13 февраля 1956 года. С этого момента начались и систематические метеорологические наблюдения в обсерватории станции. Через два месяца были проведены первые пробные ионосферные наблюдения.Позже со станции "Мирный" совершались походы вдоль побережья и вглубь материка, в ходе которых было открыто большинство остальных антарктических станций, в том числе "Восток".Станция "Мирный" по сегодняшний день является главной базой российских антарктических исследований. Здесь на постоянной основе работает синоптическая группа, проводятся различные научные исследования, в основном климатологического и геофизического характера.РИА Новости Крым подготовило краткую инфографику о легендарной антарктической станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В озерах Антарктики под двухметровым слоем льда нашли живые организмыРусская Антарктида: как гидролог из Керчи зимовал на полярной станцииМорозоустойчивые комары могут разрушить хрупкую экосистему Антарктики

