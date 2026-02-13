https://crimea.ria.ru/20260213/sokhranit-prirodu-i-nasledie-kak-preobrazitsya-yasnaya-polyana-v-gaspre-1153195494.html

Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна", сообщает мэр Ялты Янина Павленко.По ее словам, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.И уточнила, что в парке появятся новые зоны для отдыха: детские и спортивные площадки, а также пространства для спокойного времяпрепровождения. Все элементы постараются органично вписать в природный ландшафт, чтобы сохранить зеленую среду. Обновят и покрытие дорожек, и тоже обязательно с учетом эстетики местности.Парк "Ясная Поляна" стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За его обновление проголосовали более 25 тысяч жителей Ялты.Окончательная стоимость работ станет известна после прохождения государственной экспертизы. Из федерального бюджета уже выделено 80 млн рублей. Дополнительно планируется софинансирование из муниципального и республиканского бюджетов, а также привлечение внебюджетных средств.Ранее сообщалось, что на построенном в Севастополе Античном проспекте будут проведены археологические исследования и создан историко-археологический парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит паркВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке ГагаринаВ Бахчисарае обновят центр города

