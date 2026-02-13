Рейтинг@Mail.ru
Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна", сообщает мэр Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна", сообщает мэр Ялты Янина Павленко.По ее словам, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.И уточнила, что в парке появятся новые зоны для отдыха: детские и спортивные площадки, а также пространства для спокойного времяпрепровождения. Все элементы постараются органично вписать в природный ландшафт, чтобы сохранить зеленую среду. Обновят и покрытие дорожек, и тоже обязательно с учетом эстетики местности.Парк "Ясная Поляна" стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За его обновление проголосовали более 25 тысяч жителей Ялты.Окончательная стоимость работ станет известна после прохождения государственной экспертизы. Из федерального бюджета уже выделено 80 млн рублей. Дополнительно планируется софинансирование из муниципального и республиканского бюджетов, а также привлечение внебюджетных средств.Ранее сообщалось, что на построенном в Севастополе Античном проспекте будут проведены археологические исследования и создан историко-археологический парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит паркВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке ГагаринаВ Бахчисарае обновят центр города
Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре

Парк "Ясная Поляна" в Гаспре станет рекреационной зоной с сохраненной аутентичностью

Как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
Как преобразится Ясная Поляна в Гаспре
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В поселке Гаспра Ялтинского городского округа продолжается подготовка к благоустройству парка "Ясная Поляна", сообщает мэр Ялты Янина Павленко.
По ее словам, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Главная цель – сделать парк удобным и современным местом для отдыха, при этом сохранить его исторический облик.
"Особое внимание уделяется элементам, сформировавшимся в период основания парка; концептуальные решения на всех этапах подлежат обязательному согласованию с Комитетом по охране культурного наследия Республики Крым", – рассказала Павленко.
И уточнила, что в парке появятся новые зоны для отдыха: детские и спортивные площадки, а также пространства для спокойного времяпрепровождения. Все элементы постараются органично вписать в природный ландшафт, чтобы сохранить зеленую среду. Обновят и покрытие дорожек, и тоже обязательно с учетом эстетики местности.
Парк "Ясная Поляна" стал победителем V Всероссийского онлайн-голосования в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". За его обновление проголосовали более 25 тысяч жителей Ялты.
Окончательная стоимость работ станет известна после прохождения государственной экспертизы. Из федерального бюджета уже выделено 80 млн рублей. Дополнительно планируется софинансирование из муниципального и республиканского бюджетов, а также привлечение внебюджетных средств.
Ранее сообщалось, что на построенном в Севастополе Античном проспекте будут проведены археологические исследования и создан историко-археологический парк.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит парк
В Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке Гагарина
В Бахчисарае обновят центр города
