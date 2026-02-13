Скала за рубль: шесть крымских "сезонов" Федора Шаляпина

https://crimea.ria.ru/20260213/skala-za-rubl-shest-krymskikh-sezonov-fedora-shalyapina-1126886928.html

Наталья ДремоваОднажды он просто зашел в магазин, чтобы присмотреть себе шляпу. Было это где-то на набережной Ялты. Мерял, смотрелся в зеркало, нечаянно бросил взгляд за стеклянную витрину – и обомлел. Там стояла плотная толпа. Спросил приказчика: наверное, рядом с магазином какое-то несчастье произошло? Тот разулыбался: "Нет, Федор Иванович, это все собрались, чтобы на вас посмотреть!"13 февраля исполняется 153 года со дня рождения великого русского певца. РИА Новости Крым решили в этот день вспомнить о том, что связывало Федора Шаляпина с полуостровом. Сюда он приезжал шесть раз.1898: В Ялте слушал Чехов16 сентября в городском саду Ялты состоялся концерт артистов Частной русской оперы. Курортную публику поразил молодой певец Шаляпин."Он чудно владеет своим замечательно мягким и красивым басом. Роскошная фразировка и высокая артистичность передачи доходят до того, что пение г. Шаляпина кажется как бы декламацией", – написала газета "Крымский курьер".С удовольствием слушал в тот вечер Шаляпина Антон Павлович Чехов, и даже упомянул о нем в письме к брату Ивану. А через несколько дней писатель и лично познакомился с будущей всемирной знаменитостью.На второй сентябрьский ялтинский концерт публика, покоренная Шаляпиным, пришла "подготовленной", и преподнесла певцу… лавровый венок. Позже состоялось выступление и в Севастополе.СправкаФедор Иванович Шаляпин родился 13 февраля 1873 года в семье крестьянина Вятской губернии. Учился сапожному делу, закончил ремесленное училище. Мечтал стать певцом, смог пробиться статистом в драматическую труппу: ему только исполнилось 16 лет. Со странствующими труппами добрался до Тифлиса, где стал учеником русского оперного певца Дмитрия Усатова. Тот оценил талант Шаляпина, давал бесплатные уроки, помогал материально. В 1895 году Шаляпин был принят дирекцией Императорских театров в состав Санкт-Петербургской оперной труппы. Гастролировал в Европе, США, Южной Америке. После революции эмигрировал. Пел, снимался в кино. Умер 12 апреля 1938 г. в Париже.1902: Приключения с ГорькимВ апреле Шаляпин приехал к хорошему человеку в Нижний Мисхор. Их дружбе было около двух лет. Федор Шаляпин и Максим Горький при первой встрече "прикипели" друг к другу, поняли, что во многом похожи. "Буревестник революции" про певца упоминал так: "был поглощен Шаляпиным".И был очень рад, когда тот наконец-то прибыл на дачу "Нюра", где снимал комнаты Горький. Писатель познакомил Шаляпина со своим другом, литератором Степаном Скитальцем: у того имелась дача в Байдарской долине. Когда оба были в Крыму, то встречались и пускались… скажем так, в разные приключения.А весной 1902-го в их компанию влился и Шаляпин. Эта троица нагрянула в Гаспру, где тогда отдыхал Толстой. Лев Николаевич плохо себя чувствовал, поэтому встреча не состоялась.Зато было несколько приятных званых вечеров, где Шаляпин пел. И встречался с Чеховым, Буниным, Спендиаровым, Немировичем-Данченко…Факты– В 1894 году Шаляпин еще неизвестен публике. Настолько, что в одной из петербургских газет упоминается: "Роль Сусанина исполняет г. Салапин". А уже несколько лет спустя пресса называла его восходящей звездой.–- Детство и юность, которые прошли в бедности, наложили отпечаток на отношение мирового баса к деньгам. Шаляпин не был скуп, он много жертвовал на благотворительность. Но за свой труд требовал достойной оплаты. "Бесплатно только птички поют", – повторял он. Гонорары Шаляпина у многих коллег вызывали зависть.1909: В Крым к семьеСуществует интересная фотография Горького и Шаляпина. На ней писатель тычет метлой в развалившегося на стуле певца. Сценка юмористическая, дело происходит, видимо, в каком-то трактире или ресторане: в кадр попала смеющаяся обслуга. Часто под фото встречается подпись: "1905 год, Ялта". На самом деле, в этом году Шаляпин в Крым не заезжал, с Горьким они куролесили где-то в другом месте.А вот в 1909-м был. С самым коротким визитом, на несколько дней. Он тогда навестил жену и детей, отдыхавших в Гурзуфе.1913: Опасности в КрымуГод с "несчастливым" числом был для крымской поездки Шаляпина невеселым.Каждый раз, бывая на Южном берегу, он навещал человека, который открыл ему дорогу на большую сцену, учил, помогал. Известный певец Дмитрий Усатов из Тифлиса перебрался в Ялту, всегда рад был видеть своего "птенца". Но 11 сентября Шаляпин посетил уже его могилу.Через пару недель, уже в Гурзуфе, во время шторма Шаляпина с ног до головы окатила огромная волна. Он не поспешил переодеться – и серьезно заболел. Все простудные и сезонные болезни, не страшные для обычного человека, у певца вызывали тревогу: могли сказаться на голосе. А это было главное богатство, смысл жизни.Газеты придумали историю более драматическую: как Шаляпин в Гурзуфе катался на лодке, та перевернулась, и оперную звезду чудом спасли…1916: Шаляпин – гурзуфский отшельникВ июне Шаляпин в Форосе. Там он погрузился в работу над книгой воспоминаний "Страницы из моей жизни". Он надиктовывал ее стенографистке, участником процесса был Горький.О распорядке дня в одном из писем упоминал писатель: Шаляпин являлся к девяти утра и до полудня "наговаривал" воспоминания. В час завтрак. Потом у всех отдых. Кроме Шаляпина: "Федор – всюду и везде. Он ходит в купальном костюме, уже обгорел на солнце, кричит, смеется, настроен хорошо".…В Гурзуфе художник Константин Коровин построил себе небольшую дачу в четырнадцать комнат. И всегда был рад гостям. В начале сентября к нему нагрянули Шаляпин, Горький, поэт Скиталец "и еще кто-то".Певца очаровал пейзаж с видом на скалы Адалары. Он стал терзать Коровина вопросом: как можно их приобрести.Из воспоминаний Константина Коровина:"Он сказал мне: – Я хочу приобрести эти Одалары. – Но на них ведь нельзя жить. Это же голые скалы. – Я их взорву и сделаю площадки. Воду проведу. Разведу сады. – На камне-то? – Нет-с, привезу чернозем, – не беспокойтесь, я знаю. Ты мне построишь там виллу, а я у Сухомлинова попрошу старые пушки. – Зачем же пушки? – удивился я. – А затем, чтобы ко мне не лезли эти разные корреспонденты, репортеры. Я хочу жить один, понимаешь ли, один. – Но ведь в бурю, Федя, ты неделями будешь лишен возможности приехать сюда, на берег. – Ну, нет-с. Проеду. Я велю прорыть под проливом туннель на берег".Возможно, Шаляпин и добился бы своего, но тут к Коровину приехала гостья. Прослышала, что у него гостит знаменитый певец. Поднесла ему корзины с фруктами и цветами, пригласила погостить у себя. Это была владелица имения Суук-Су Ольга Соловьева.В Суук-Су Шаляпин отправился с женой и детьми. В честь него устроили вечер с фейерверками и шампанским. А хозяйка подарила ему… скалу над гротом Пушкина. Предложила построить там виллу. Ради юридической простоты, оформили не дар, а как покупку за один рубль. Всё, Адалары были забыты. Шаляпин тут же потребовал от Коровина нарисовать будущий дом. И… чтобы с подземным ходом.КстатиСтроители успели только проложить проход к скале, где Шаляпин мечтал построить свою виллу. Певца, как будущего владельца недвижимости, закон обязал поместить в местный банк деньги на стройку. Он открыл счет на 148,5 тыс рублей. Эти деньги были после революции экспроприированы Советом народных депутатов Ялты.1917: Хор Черноморского флотаЛето семья Шаляпина решила провести в Мисхоре. Но у самого певца не очень-то получилось отдохнуть. Шла Первая мировая война, на фронте не хватало… всего не хватало. И благотворительные концерты в пользу раненых организовывали повсюду.В одном из них согласился принять участие Шаляпин. Он две недели объезжал военные корабли в Севастополе, чтобы собрать хор из моряков. Около трехсот военнослужащих Черноморского флота участвовали в этом грандиозном концерте.11 июля на Приморском бульваре собралось множество людей. Шаляпин исполнил лучшие свои номера.Из публикации газеты "Крымский вестник" о концерте в Севастополе:"Масса, бесконечная масса народа... Впереди ряд скамей заняты инвалидами. Они собраны здесь со всех госпиталей Севастополя. Выходит Шаляпин, он в матросской рубахе. Ему дают красное знамя, его окружают старшины клуба матросов и солдат, участники концерта. Оркестр играет "Марсельезу". "Я счастлив, – говорит певец, – приветствовать в лице Черноморского флота свободную русскую армию…"Еще один благотворительный концерт прошел в городском театре Севастополя. Тут публика была уже более состоятельной, хотя галерку отвели для "бесплатников": моряков и солдат. Организаторы устроили благотворительный аукцион. И тут Шаляпин снял с пальца золотое кольцо и попросил сделать его одним из лотов. За кольцо "выручили баснословную сумму".Тем летом Шаляпин последний раз был в Крыму. Потом – Октябрьская революция, пост худрука Мариинского театра, отъезд в 1922 году на гастроли за границу – и невозвращение. Все-таки принять новую власть он не смог.В 1927 году мировую знаменитость в СССР лишили звания Народного артиста, присвоенного в 1918-м. И еще – права вернуться. А он вдалеке от Родины продолжал петь и сниматься. И, по сути, оставался частью русской культуры. Самым, что ни есть, народным артистом.

