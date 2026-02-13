https://crimea.ria.ru/20260213/simferopol-skovali-7-ballnye-probki-1153196064.html

Симферополь сковали 7-балльные пробки

Симферополь сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Симферополь сковали 7-балльные пробки

В пятницу вечером в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 7 баллов.По данным... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T18:16

2026-02-13T18:16

2026-02-13T18:16

ситуация на дорогах крыма

пробки в симферополе

симферополь

транспорт

общественный транспорт

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/15/1135122899_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b76b92f4beb48a90f63deb9f33a5f33f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В пятницу вечером в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 7 баллов.По данным ресурса, самая сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на улицах Севастопольская, Козлова, Караимская, Крылова, Воровского, Ленина, Потемкинская. Кроме того, пробки образовались на проспекте Кирова, бульваре Франко, Суворовском спуске, улицах Киевская, Гагарина и Павленко.Дорожную обстановку усложняют ДТП на улицах Севастопольская (в левом ряду, в районе поворота на улицу Гавена) и Козлова (левый ряд, в районе перекрестка с улицей Футболистов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260213/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-18-chasov-1153195893.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пробки в симферополе, симферополь, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, крым