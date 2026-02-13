Рейтинг@Mail.ru
Симферополь сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Симферополь сковали 7-балльные пробки
Симферополь сковали 7-балльные пробки - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Симферополь сковали 7-балльные пробки
В пятницу вечером в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 7 баллов.По данным... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В пятницу вечером в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 7 баллов.По данным ресурса, самая сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на улицах Севастопольская, Козлова, Караимская, Крылова, Воровского, Ленина, Потемкинская. Кроме того, пробки образовались на проспекте Кирова, бульваре Франко, Суворовском спуске, улицах Киевская, Гагарина и Павленко.Дорожную обстановку усложняют ДТП на улицах Севастопольская (в левом ряду, в районе поворота на улицу Гавена) и Козлова (левый ряд, в районе перекрестка с улицей Футболистов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
пробки в симферополе, симферополь, транспорт, общественный транспорт, новости крыма, крым
Симферополь сковали 7-балльные пробки

Симферополь встал в пробках - на центральных улицах 7-балльный затор

18:16 13.02.2026
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В пятницу вечером в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 7 баллов.

По данным ресурса, самая сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на улицах Севастопольская, Козлова, Караимская, Крылова, Воровского, Ленина, Потемкинская.

Кроме того, пробки образовались на проспекте Кирова, бульваре Франко, Суворовском спуске, улицах Киевская, Гагарина и Павленко.

Дорожную обстановку усложняют ДТП на улицах Севастопольская (в левом ряду, в районе поворота на улицу Гавена) и Козлова (левый ряд, в районе перекрестка с улицей Футболистов).
Автомобильная пробка перед Крымским мостом
18:07Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
 
Ситуация на дорогах КрымаПробки в СимферополеСимферопольТранспортОбщественный транспортНовости КрымаКрым
 
