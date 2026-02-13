https://crimea.ria.ru/20260213/simferopol-skovali-7-ballnye-probki-1153196064.html
Симферополь сковали 7-балльные пробки
Симферополь сковали 7-балльные пробки
В пятницу вечером в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 7 баллов.По данным... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В пятницу вечером в центре Симферополя и ряде других районов города образовались транспортные заторы, сервис "Яндекс.Пробки" оценивает их в 7 баллов.По данным ресурса, самая сложная дорожная ситуация сейчас наблюдается на улицах Севастопольская, Козлова, Караимская, Крылова, Воровского, Ленина, Потемкинская. Кроме того, пробки образовались на проспекте Кирова, бульваре Франко, Суворовском спуске, улицах Киевская, Гагарина и Павленко.Дорожную обстановку усложняют ДТП на улицах Севастопольская (в левом ряду, в районе поворота на улицу Гавена) и Козлова (левый ряд, в районе перекрестка с улицей Футболистов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
