Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии

2026-02-13T10:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Отдельные комнаты в общежитии будут выдавать семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума, сказано на официальном портале ГД."Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, направленный на улучшение жилищных условий семейных студенческих пар", – говорится в сообщении.В законе будет закреплено приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак на получение отдельного жилого помещения в общежитии. Семья обучающегося в вузе сможет проживать вместе с ним.С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенкаВ Госдуме прокомментировали возможную блокировку Telegram в РоссииДва новых общежития КФУ в Симферополе готовы к заселению студентов

