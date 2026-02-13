Рейтинг@Mail.ru
Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/semeynym-param-studentov-budut-vydavat-otdelnye-komnaty-v-obschezhitii-1153176976.html
Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии
Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии
Отдельные комнаты в общежитии будут выдавать семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Соответствующий законопроект во... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T10:26
2026-02-13T10:26
государственная дума рф
студенты
семья
общество
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0c/1121402626_0:123:1620:1034_1920x0_80_0_0_861db67882c57ddb08b815e8ddf87833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Отдельные комнаты в общежитии будут выдавать семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума, сказано на официальном портале ГД."Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, направленный на улучшение жилищных условий семейных студенческих пар", – говорится в сообщении.В законе будет закреплено приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак на получение отдельного жилого помещения в общежитии. Семья обучающегося в вузе сможет проживать вместе с ним.С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.
государственная дума рф, студенты, семья, общество, новости
Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии

В России студенческим семьям будут выдавать отдельные комнаты в общежитиях

10:26 13.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолодая пара
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Отдельные комнаты в общежитии будут выдавать семейным студенческим парам, а также обучающимся с детьми на приоритетной основе. Соответствующий законопроект во втором чтении приняла Госдума, сказано на официальном портале ГД.
"Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, направленный на улучшение жилищных условий семейных студенческих пар", – говорится в сообщении.
В законе будет закреплено приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак на получение отдельного жилого помещения в общежитии. Семья обучающегося в вузе сможет проживать вместе с ним.

"Во время учебы в вузе для многих вопрос жилья очень важен. Особенно для тех, кто решил создать семью, но нет условий для совместного проживания. Предлагаемые нормы закона позволят решить эту проблему, создать возможности, чтобы студент жил со своей семьей", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 января этого года вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет – без каких-либо ограничений.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели и задачи национальных целей развития России до 2030 года. Одной из главных задач стало повышение рождаемости и поддержки семей.
Государственная Дума РФСтудентысемьяОбществоНовости
 
Лента новостейМолния