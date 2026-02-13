https://crimea.ria.ru/20260213/rossiyane-edut-v-yaltu-i-alushtu-za-zdorovem--stoimost-razmescheniya-1153110962.html
Россияне едут в Ялту и Алушту за здоровьем – стоимость размещения
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.По данным сервиса, суточное размещение в Сочи обойдется в среднем в 3135 рублей, в Ялте – 4941, в Пятигорске – 3662 рубля.Далее следуют Кисловодск, где средний чек за номер составит 3083 рубля, и Алушта - 2946 рублей.Кроме того, в рейтинг вошли поселок Каменномостский в Адыгее ― 5766 рублей, Геленджик, где за ночевку в среднем просят 3629 рублей, Горячий Ключ – 3007 рублей, Железноводск и Ессентуки – 2173 и 5790 рублей соответственно.Ялта также вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха, сообщалось ранее.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ялта и Алушта вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в феврале 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Сочи, на втором – Ялта, а на третьем – Пятигорск", – выяснили аналитики сервиса.
По данным сервиса, суточное размещение в Сочи обойдется в среднем в 3135 рублей, в Ялте – 4941, в Пятигорске – 3662 рубля.
Далее следуют Кисловодск, где средний чек за номер составит 3083 рубля, и Алушта - 2946 рублей.
Кроме того, в рейтинг вошли поселок Каменномостский в Адыгее ― 5766 рублей, Геленджик, где за ночевку в среднем просят 3629 рублей, Горячий Ключ – 3007 рублей, Железноводск и Ессентуки – 2173 и 5790 рублей соответственно.
Ялта также вошла в десятку самых популярных у российских туристов направлений для весеннего отдыха
, сообщалось ранее.
