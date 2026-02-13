Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/reyd-v-sevastopole-otkryli-1153181837.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T12:44
2026-02-13T12:44
севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151785804_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_345e0eef3a69226159fca075e6fea73b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт утром в пятницу. Ограничения действовали 4 часа. В этот период для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

12:44 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы пассажирских катеров и паромов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт утром в пятницу. Ограничения действовали 4 часа. В этот период для горожан организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
