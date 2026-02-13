https://crimea.ria.ru/20260213/rebenka-i-muzhchinu-nasmert-zavalilo-snegom-v-moskve-1153199055.html

Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и взрослый мужчина погибли в Москве в пятницу в результате падения на них больших снежных масс. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуре Восточного административного округа столицы, трагедия с ребенком произошла на Щелковском шоссе.Об инциденте с мужчиной, произошедшем в Новой Москве, сообщил официальный Telegram-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города. Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.

