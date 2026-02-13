Рейтинг@Mail.ru
Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве
Ребенок и взрослый мужчина погибли в Москве в пятницу в результате падения на них больших снежных масс. РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и взрослый мужчина погибли в Москве в пятницу в результате падения на них больших снежных масс. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуре Восточного административного округа столицы, трагедия с ребенком произошла на Щелковском шоссе.Об инциденте с мужчиной, произошедшем в Новой Москве, сообщил официальный Telegram-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города. Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.
Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в Москве

Ребенка и мужчину насмерть завалило снегом в разных районах Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ребенок и взрослый мужчина погибли в Москве в пятницу в результате падения на них больших снежных масс.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуре Восточного административного округа столицы, трагедия с ребенком произошла на Щелковском шоссе.
"По предварительным данным, произошел сход снежных масс с самовольно устроенного навеса над балконом последнего этажа. В результате погиб несовершеннолетний", - говорится в сообщении.
Об инциденте с мужчиной, произошедшем в Новой Москве, сообщил официальный Telegram-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
"На территории частного домовладения с крыши сошел снежный покров, в результате чего придавило мужчину. На место происшествия прибыл пожарно-спасательный расчет №306 столичного Пожарно-спасательного центра. По прибытии пожарные раскопали снежный завал и извлекли пострадавшего. К сожалению, мужчина погиб", - сказано в сообщении.
Ранее в Нижнем Новгороде упавшая с крыши здания наледь травмировала шестерых детей. Несовершеннолетним оказали необходимую медицинскую помощь, возбуждено уголовное дело.
