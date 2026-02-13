https://crimea.ria.ru/20260213/reagenty-dokupili-kommunalschiki-v-krymu-snova-gotovy-k-gololedu-1153189995.html

Реагенты докупили: коммунальщики в Крыму снова готовы к гололеду

Реагенты докупили: коммунальщики в Крыму снова готовы к гололеду - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Реагенты докупили: коммунальщики в Крыму снова готовы к гололеду

Зима обещает вернуться в Крым в конце февраля с новой порцией осадков и мороза. Как готовятся к новому удару стихии коммунальщики, рассказал в эфире радио... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T20:37

2026-02-13T20:37

2026-02-13T20:37

крым

мбу "город"

городская среда

новости крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1f/1125170377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_593113c8b0a6d1113115fc62ab80e8eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Зима обещает вернуться в Крым в конце февраля с новой порцией осадков и мороза. Как готовятся к новому удару стихии коммунальщики, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" директор МБУ "Город" Роман Гусынин."Тепло, но зимний сезон завершать рано. Например, в прошлом году последняя непогода со снегом, и гололедом у нас была 11 апреля. То есть по факту, мы держим руку на пульсе еще порядка двух месяцев", - отметил он.Директор МБУ "Город" пояснил, что комбинированные дорожные машины, которые отвечают за распределение противоголедного материала, становятся на дежурство на транспортных кольцах, как только погода начинает портиться. "Ответственный мастер в круглосуточном режиме мониторит эту ситуацию. И, как только возникает необходимость, машины начинают работать. Работать мы начинаем с максимально аварийно-опасных участков - спуски, подъемы и мостовые сооружения, мы их знаем, у нас есть утвержденные маршруты", - отметил он.Также Гусынин добавил, что в ночную смену работают 12 машин, а в дневную - порядка 8-9 машин.В связи с тем, что нынешний зимний сезон был довольно насыщенным, по информации специалиста, в январе и феврале предприятию пришлось дополнительно заказывать поставку противогололедных реагентов."У нас изначально на старте было закуплено 2700 тон противогололедного материала. В декабре мы чуть ли не в ежедневном режиме работали, поэтому нам пришлось докупать в процессе. Всего сейчас потрачено более 3000 тонн. В конце февраля к нам еще придет порядка 1500", - рассказал он.Роман Гусынин пояснил, что МБУ "Город" использует два вида реагентов."Это - противогололедный реагент - максимально экологичный материал, который вообще сейчас находится на рынке в России по обработке дорог. И второй материал - это обыкновенная техническая соль", - пояснил специалист.Предприятие полностью готово к новым вызовам природы в Крыму, сказал Роман Гусынин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мбу "город", городская среда, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя