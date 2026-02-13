Рейтинг@Mail.ru
Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/rakety-flamingo-i-snaryady-himars-sbila-rossiyskaya-pvo-1153181283.html
Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО
Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО
Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T12:29
2026-02-13T12:29
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
ракета "фламинго"
противокорабельная ракета "нептун"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149992527_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ebf64fad88f0afe764b2220aed2fa213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщает Минобороны.В октябре прошлого года издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго". Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тылаЗачем на Украине заявили о готовности создать космические войскаМассированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149992527_61:0:964:677_1920x0_80_0_0_6957259e889be99684a36a126c6bd761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун"
Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО

Ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды HIMARS сбиты силами ПВО за неделю

12:29 13.02.2026
 
© AP Photo Efrem LukatskyРабочие осматривают крылатые ракеты "Фламинго" на секретном заводе Fire Point на Украине
Рабочие осматривают крылатые ракеты Фламинго на секретном заводе Fire Point на Украине - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщает Минобороны.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в недельной сводке оборонного ведомства.

В октябре прошлого года издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго". Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.
По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тыла
Зачем на Украине заявили о готовности создать космические войска
Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Ракета "Фламинго"Противокорабельная ракета "Нептун"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Авария обесточила часть Евпатории
14:50Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
14:26Крым пытались атаковать 7 беспилотников ВСУ
14:23В Германии умер исполнитель хитов 80-х и сооснователь группы "Чингисхан"
14:02Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
13:59После весеннего тепла в Крым вернутся морозы
13:45Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено
13:39Армия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю
13:32Центробанк снизил ключевую ставку
13:21В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"
13:08Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
13:01Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область
12:56В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий
12:47Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля
12:44Рейд в Севастополе открыли
12:36ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах
12:35В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности
12:29Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО
12:20Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
12:18Умер российский историк Рой Медведев
Лента новостейМолния