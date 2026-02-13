Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО
Ракеты "Фламинго" и реактивные снаряды HIMARS сбиты силами ПВО за неделю
Рабочие осматривают крылатые ракеты "Фламинго" на секретном заводе Fire Point на Украине
© AP Photo Efrem Lukatsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщает Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 28 управляемых авиационных бомб, 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1243 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в недельной сводке оборонного ведомства.
В октябре прошлого года издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго". Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.
По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5.
