https://crimea.ria.ru/20260213/rakety-flamingo-i-snaryady-himars-sbila-rossiyskaya-pvo-1153181283.html

Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО

Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО

Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T12:29

2026-02-13T12:29

2026-02-13T12:29

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

ракета "фламинго"

противокорабельная ракета "нептун"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149992527_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ebf64fad88f0afe764b2220aed2fa213.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщает Минобороны.В октябре прошлого года издание The Economist сообщило, что ВСУ используют "Фламинго" для ударов вглубь России. В публикации говорится, что данные ракеты имеют размах крыльев до 6 метров, летают на высотах от 50 до 100 метров над землей со скоростью 850-900 км/ч, имеют дальность полета более 3000 километров и боевую часть весом около тонны. Система наведения у ракеты инерциально-спутниковая.Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400, С-350 "Витязь", С-300 "Фаворит" и другие смогут эффективно противостоять крылатым ракетам "Фламинго". Кроме того, отметил он, в распоряжении Вооруженных сил России есть комплекс РЭБ, которые могут сбивать "Фламинго" с курса.По мнению Кнутова, создавать "Фламинго" Киеву помогал Лондон, поскольку характеристики "украинской" ракеты практически идентичны британской ракете FP-5.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты "Фламинго" – чем они опасны для российского тылаЗачем на Украине заявили о готовности создать космические войскаМассированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун"