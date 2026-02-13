Рейтинг@Mail.ru
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/raketnyy-udar-po-belgorodu-povrezhdeny-29-kvartir-chislo-ranenykh-rastet-1153200269.html
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет
Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.Уточняется, что в одном из МКД есть повреждения технического этажа. Кроме того, посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.Сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, теперь по данным Гладкова, их число выросло до пяти.Отмечается, что двоих мужчин госпитализировали с предварительным диагнозом "баротравма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260213/dva-cheloveka-pogibli-i-troe-raneny-pri-raketnom-udare-vsu-po-belgorodu-1153199745.html
РИА Новости Крым
Новости
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет

При ударе ВСУ по Белгороду повреждены 29 квартир - число пострадавших выросло

22:49 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.
"На данный момент зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Уточняется, что в одном из МКД есть повреждения технического этажа. Кроме того, посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.
Сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, теперь по данным Гладкова, их число выросло до пяти.
"Количество пострадавших... увеличилось до пяти человек", - написал Гладков в канале на платформе Max.
Отмечается, что двоих мужчин госпитализировали с предварительным диагнозом "баротравма".
