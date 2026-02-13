https://crimea.ria.ru/20260213/raketnyy-udar-po-belgorodu-povrezhdeny-29-kvartir-chislo-ranenykh-rastet-1153200269.html
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет
Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
2026-02-13T22:49
2026-02-13T22:49
2026-02-13T22:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах зафиксированы в Белгороде после обстрела, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.Уточняется, что в одном из МКД есть повреждения технического этажа. Кроме того, посечены осколками четыре автомобиля. Также повреждены фасад и остекление коммерческого объекта.Сообщалось о двух погибших и трех пострадавших, теперь по данным Гладкова, их число выросло до пяти.Отмечается, что двоих мужчин госпитализировали с предварительным диагнозом "баротравма".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ракетный удар по Белгороду: повреждены 29 квартир, число раненых растет
