https://crimea.ria.ru/20260213/pravitelstvo-rf-odobrilo-prodazhu-zdaniya-rizhskogo-vokzala-v-moskve-1153200061.html

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T22:12

2026-02-13T22:12

2026-02-13T22:12

российские железные дороги (ржд)

москва

михаил мишустин

россия

новости

минтранс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153199941_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e5f697fb9ba5c1622b67028ea03464a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин."Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), москва, михаил мишустин, россия, новости, минтранс россии