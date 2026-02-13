Рейтинг@Mail.ru
Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве
Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T22:12
2026-02-13T22:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин."Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.
Правительство РФ одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве

22:12 13.02.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Рижского вокзала после реконструкции
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Правительство России одобрило продажу здания Рижского вокзала в Москве, соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
"Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом России и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" (город Москва), о продаже в установленном законодательством РФ порядке ОАО "Российские железные дороги" здания Рижского вокзала… на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Согласно документу, здание - объект культурного наследия регионального значения.
Лента новостейМолния