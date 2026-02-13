https://crimea.ria.ru/20260213/posle-vesennego-tepla-v-krym-vernutsya-morozy-1153177822.html

После весеннего тепла в Крым вернутся морозы

Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание - морозы и мокрый снег. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T13:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание - морозы и мокрый снег. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая."На следующей неделе временами ожидаются дожди, все из-за циклонов, которые будут проходить мимо 16-го и 17-го февраля, они вызывают дожди. Но никаких сложных погодных условий не прогнозируется. Тепло. Днем по Крыму от +5 до + 11 градусов. Ночные температуры попрохладнее - 0...+5 тепла", - сообщила Любецкая.При этом, по ее словам, 19 февраля южный циклон принесет в Крым двухдневное похолодание, снег и мокрый снег.Ранее в пятницу начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сказала в комментарии РИА Новости Крым, что атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуОбильные осадки наполнили крымские водохранилищаКак повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатолог

