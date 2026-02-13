Рейтинг@Mail.ru
Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
Резкие межсуточные перепады температуры являются серьезной нагрузкой на сосудистую и вегетативную нервную систему человека. Больше всего от этого страдают люди... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Резкие межсуточные перепады температуры являются серьезной нагрузкой на сосудистую и вегетативную нервную систему человека. Больше всего от этого страдают люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и пожилые люди, сообщил РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.Наиболее уязвимы люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесенным инсультом, а также пациенты с мигренью и пожилые люди. У них сосуды хуже адаптируются к изменениям погоды, поэтому возрастает риск скачков давления, гипертонических кризов и сосудистых катастроф, уточнил невролог.В пятницу начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. А к четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание – морозы и мокрый снег.
новости, погода, здоровье, кардиология, общество
Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления

Резкие перепады температуры опасны для людей с больным сердцем и гипертонией – врач

19:35 13.02.2026
 
© РИА Новости . Evgeniy Samarin / Перейти в фотобанкДиагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Evgeniy Samarin
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Резкие межсуточные перепады температуры являются серьезной нагрузкой на сосудистую и вегетативную нервную систему человека. Больше всего от этого страдают люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и пожилые люди, сообщил РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.
"Резкие межсуточные перепады температуры – это серьезная нагрузка на сосудистую и вегетативную нервную систему. Вместе с температурой меняются атмосферное давление, влажность и плотность воздуха, поэтому организму приходится быстро перестраивать тонус сосудов и уровень артериального давления", – сказано в сообщении.
Наиболее уязвимы люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесенным инсультом, а также пациенты с мигренью и пожилые люди. У них сосуды хуже адаптируются к изменениям погоды, поэтому возрастает риск скачков давления, гипертонических кризов и сосудистых катастроф, уточнил невролог.
"Даже у здоровых людей такие погодные "качели" могут вызывать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и нарушения сна. Основная причина – перегрузка вегетативной нервной системы, которая регулирует давление, пульс и терморегуляцию", – подчеркнул Мартынов.
В пятницу начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. А к четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание – морозы и мокрый снег.
Ялта. - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
10:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
