Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
Резкие перепады температуры опасны для людей с больным сердцем и гипертонией – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Резкие межсуточные перепады температуры являются серьезной нагрузкой на сосудистую и вегетативную нервную систему человека. Больше всего от этого страдают люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и пожилые люди, сообщил РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.
"Резкие межсуточные перепады температуры – это серьезная нагрузка на сосудистую и вегетативную нервную систему. Вместе с температурой меняются атмосферное давление, влажность и плотность воздуха, поэтому организму приходится быстро перестраивать тонус сосудов и уровень артериального давления", – сказано в сообщении.
Наиболее уязвимы люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесенным инсультом, а также пациенты с мигренью и пожилые люди. У них сосуды хуже адаптируются к изменениям погоды, поэтому возрастает риск скачков давления, гипертонических кризов и сосудистых катастроф, уточнил невролог.
"Даже у здоровых людей такие погодные "качели" могут вызывать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и нарушения сна. Основная причина – перегрузка вегетативной нервной системы, которая регулирует давление, пульс и терморегуляцию", – подчеркнул Мартынов.
В пятницу начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. А к четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание – морозы и мокрый снег.