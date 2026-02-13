https://crimea.ria.ru/20260213/pogoda-ubivaet---kakie-bolezni-usugubyat-skachki-temperatury-i-davleniya-1153191123.html

Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления

2026-02-13T19:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Резкие межсуточные перепады температуры являются серьезной нагрузкой на сосудистую и вегетативную нервную систему человека. Больше всего от этого страдают люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и пожилые люди, сообщил РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.Наиболее уязвимы люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесенным инсультом, а также пациенты с мигренью и пожилые люди. У них сосуды хуже адаптируются к изменениям погоды, поэтому возрастает риск скачков давления, гипертонических кризов и сосудистых катастроф, уточнил невролог.В пятницу начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. А к четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание – морозы и мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

