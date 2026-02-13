Рейтинг@Mail.ru
Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
В Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Об этом сообщает официальный представитель МВД... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T17:05
2026-02-13T17:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.В кратчайшие сроки полицейские выяснили, что это дело рук подростка, который скрылся с места происшествия. Как выяснилось, ребенок стал жертвой мошенников.В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.Ранее сообщалось, что подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве расовой ненависти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНРПодросток поджег кинотеатр в Москве
Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных

В Электростали мошенники угрозами заставили 13-летнего подростка поджечь АЗС

17:05 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В кратчайшие сроки полицейские выяснили, что это дело рук подростка, который скрылся с места происшествия. Как выяснилось, ребенок стал жертвой мошенников.
"В ходе опроса в присутствии законных представителей 13-летний школьник рассказал, что в декабре 2025 года в одном из мессенджеров он вступил в переписку с неизвестными, которые впоследствии обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку", - рассказала Ирина Волк.
В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве расовой ненависти.
