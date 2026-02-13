https://crimea.ria.ru/20260213/podrostok-podzheg-azs-v-podmoskove-pod-vliyaniem-neizvestnykh-1153193147.html

Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Электростали 13-летний подросток поджег автозаправочную станцию, в результате чего выгорели две бензоколонки. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.В кратчайшие сроки полицейские выяснили, что это дело рук подростка, который скрылся с места происшествия. Как выяснилось, ребенок стал жертвой мошенников.В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.Ранее сообщалось, что подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве расовой ненависти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:17-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева16-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНРПодросток поджег кинотеатр в Москве

