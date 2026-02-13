Почему депозиты будут сохранять привлекательность для россиян
Банковские вклады будут оставаться привлекательным инструментом для сбережений – ЦБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Банковские вклады со снижением ключевой ставки будут оставаться привлекательным инструментом для сбережений, поскольку реальные зарплаты россиян позволяют людям откладывать деньги. Такое мнение высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас сейчас высокий объем сбережений. Мы это не интерпретируем как отложенный спрос, который при снижении ставки вдруг выльется на потребительский рынок. Почему? Потому что у нас происходит существенный рост реальной зарплаты, и это позволяет людям сберегать не в ущерб потреблению, а наращивать и потребление, и сбережение", - сказала глава ЦБ.
Она добавила, что регулятор не видит рисков снижения ставок по депозитам, которые могут привести к потере привлекательности банковских вкладов из-за снижения ключевой ставки.
"Мы рассчитываем на то, что по мере снижения инфляции будут снижаться инфляционные ожидания. И ставки по депозитам, даже если они будут снижаться, будут привлекательными, потому что они будут предохранять от обесценения вкладов", – пояснила Набиуллина.
В пятницу Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Это снижение стало пятым, начиная с июня 2025 года. Как сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России на заседании 13 февраля рассматривал два сценария: снижение ключевой ставки на 0,5% и сохранение ее на уровне 16%. Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин не исключил варианта, при котором следующий шаг по снижению ключевой ставки составит 0,25%.
