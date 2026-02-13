https://crimea.ria.ru/20260213/pochemu-depozity-budut-sokhranyat-privlekatelnost-dlya-rossiyan-1153191519.html

Почему депозиты будут сохранять привлекательность для россиян

Почему депозиты будут сохранять привлекательность для россиян

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Банковские вклады со снижением ключевой ставки будут оставаться привлекательным инструментом для сбережений, поскольку реальные зарплаты россиян позволяют людям откладывать деньги. Такое мнение высказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Она добавила, что регулятор не видит рисков снижения ставок по депозитам, которые могут привести к потере привлекательности банковских вкладов из-за снижения ключевой ставки.В пятницу Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Это снижение стало пятым, начиная с июня 2025 года. Как сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России на заседании 13 февраля рассматривал два сценария: снижение ключевой ставки на 0,5% и сохранение ее на уровне 16%. Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин не исключил варианта, при котором следующий шаг по снижению ключевой ставки составит 0,25%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ипотека в России вновь будет массово доступнаИнфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБДо 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России

