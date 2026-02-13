https://crimea.ria.ru/20260213/period-okhlazhdeniya-i-predely-protsentov-novye-pravila-mikrozaymov-1153179370.html

Период охлаждения и пределы процентов: новые правила микрозаймов

Период охлаждения и пределы процентов: новые правила микрозаймов - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Период охлаждения и пределы процентов: новые правила микрозаймов

РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На рынке микрофинансирования вводятся дополнительные ограничения, направленные на снижение долговой нагрузки и защиту заемщиков от втягивания в так называемую "долговую спираль". Об этом рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин в рамках нового спецпроекта РИА Новости Крым "Простая экономика"."Простая экономика" – это честный и понятный разговор о финансах без сложных терминов и лишней теории. Эксперты разберут повседневные денежные вопросы на конкретных примерах и объяснят, как решения в экономике отражаются на кошельке каждого.По словам Перетокина, одной из новых мер станет ограничение на выдачу нескольких "дорогих" займов. Речь идет о кредитах с высокой полной стоимостью.Кроме того, с 2027 года вводится так называемый период охлаждения: между погашением действующего займа и получением нового должно пройти не менее трех дней. По словам представителя регулятора, это решение направлено на то, чтобы новые займы не использовались для погашения предыдущих."Мы административным способом отбиваем возможность втягивать человека в долговую спираль", – подчеркнул Перетокин.Проверка доходов без "со слов"Еще одно нововведение касается оценки платежеспособности заемщика. Микрофинансовые организации уже обязаны запрашивать кредитные истории перед выдачей займа, что ограничивает возможность получения средств при высокой закредитованности.Ключевое изменение заключается в том, что теперь доходы нельзя будет учитывать только со слов клиента. Как объяснил Перетокин, ранее встречались ситуации, когда заемщик заявлял о доходе в 1,2 млн рублей в месяц, оформлял займ на 10 тысяч рублей и при этом не мог вовремя его вернуть. Связки между заявленным доходом и суммой займа фактически не было.Теперь заемщик должен предоставить официальную информацию о доходах. Если такой возможности нет, микрофинансовая организация будет ориентироваться на средний душевой доход по региону."На сегодняшний день в Крыму он чуть-чуть больше 43 тысяч рублей. Учитывая такой объем дохода и рассчитывая по нему объем займа, мы уверены, что человек в состоянии вернуть эти деньги", – пояснил управляющий отделением.Акцент на способности платитьПо оценке еще одного участника обсуждения – кандидата экономических наук, доцента Сергея Землячева, рынок микрофинансирования постепенно смещается от стремления максимально увеличить выдачи к более тщательной оценке платежеспособности заемщика.Перетокин подтвердил, что рынок микрофинансирования уже достаточно жестко регулируется, однако работа по его дальнейшему упорядочиванию продолжается."Все наши действия направлены на то, чтобы люди, которые ответственно понимают, что им нужны займы, могли легко и просто ими воспользоваться", – почеркнул он.По словам управляющего отделением банка, действующие меры призваны обеспечить баланс между доступностью финансовых инструментов и защитой интересов заемщиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышение НДС: как крымский бизнес адаптируется к новым условиямРоссияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенкаКаким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году

