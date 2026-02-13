Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
В Симферополе на кольце в районе Центрального рынка автобус сбил пенсионера. Пострадавший в больнице, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на кольце в районе Центрального рынка автобус сбил пенсионера. Пострадавший в больнице, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительным данным правоохранителей, ЧП произошло 13 февраля на кольце в районе Центрального рынка Симферополя.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили правоохранители.Сотрудниками Госавтоинспекции города проводится проверка, выясняют все обстоятельства произошедшего."Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, рекомендуем использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники", – напомнили в полиции.Ранее сообщалось, что на трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде. Смертельное ДТП произошло в вечернее время на автодороге "Подъезд к поселку Кача".
крым
симферополь
Новости
17:59 13.02.2026 (обновлено: 18:02 13.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на кольце в районе Центрального рынка автобус сбил пенсионера. Пострадавший в больнице, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По предварительным данным правоохранителей, ЧП произошло 13 февраля на кольце в районе Центрального рынка Симферополя.

"Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством "СИМАЗ", на перекрестке с круговым движением допустил наезд на пешехода 1939 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном месте", – сказано в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили правоохранители.
Сотрудниками Госавтоинспекции города проводится проверка, выясняют все обстоятельства произошедшего.
"Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, рекомендуем использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники", – напомнили в полиции.
Ранее сообщалось, что на трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде. Смертельное ДТП произошло в вечернее время на автодороге "Подъезд к поселку Кача".
