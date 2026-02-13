https://crimea.ria.ru/20260213/perekhodil-v-nepolozhennom-meste-v-simferopole-avtobus-sbil-pensionera-1153195637.html

В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера

В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера - РИА Новости Крым, 13.02.2026

В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера

13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе на кольце в районе Центрального рынка автобус сбил пенсионера. Пострадавший в больнице, начата проверка. Об этом сообщили в республиканском МВД.По предварительным данным правоохранителей, ЧП произошло 13 февраля на кольце в районе Центрального рынка Симферополя.В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, уточнили правоохранители.Сотрудниками Госавтоинспекции города проводится проверка, выясняют все обстоятельства произошедшего."Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, рекомендуем использовать элементы одежды, не ограничивающие обзор при движении, кроме того, не отвлекайтесь на мобильные телефоны и не используйте наушники", – напомнили в полиции.Ранее сообщалось, что на трассе под Севастополем 36-летний пешеход погиб под колесами иномарки: 19-летний водитель не заметил мужчину в темной одежде. Смертельное ДТП произошло в вечернее время на автодороге "Подъезд к поселку Кача".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опрокинулся автобус с пассажирамиБеременная женщина пострадала в ДТП в СевастополеНа трассе Ялта-Севастополь неизвестный сбил 14-летнего ребенка и скрылся

