Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
В Пекине заявили о готовности предоставления Украине новой гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Пекине заявили о готовности предоставления Украине новой гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Китайско-украинские отношения должны развиваться в правильном направлении и поддерживать стабильное и здоровое развитие, считает Ван И.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россия должны разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений. Председатель КНР назвал Владимира Путина дорогим другом и отметил, что китайско-российские отношения вступают в новый этап.
