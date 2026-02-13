Рейтинг@Mail.ru
Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
В Пекине заявили о готовности предоставления Украине новой гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД... РИА Новости Крым, 13.02.2026
ван и
китай
украина
гуманитарная помощь
политика
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Пекине заявили о готовности предоставления Украине новой гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.Китайско-украинские отношения должны развиваться в правильном направлении и поддерживать стабильное и здоровое развитие, считает Ван И.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россия должны разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений. Председатель КНР назвал Владимира Путина дорогим другом и отметил, что китайско-российские отношения вступают в новый этап.
китай
украина
ван и, китай, украина, гуманитарная помощь, политика, в мире
Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине

МИД КНР: Китай готов оказать Украине новую гуманитарную помощь

17:41 13.02.2026
 
© РИА Новости . Анна Раткогло / Перейти в фотобанкКитайский флаг на одной из улиц Пекина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Пекине заявили о готовности предоставления Украине новой гуманитарной помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"Китай готов оказать Украине новую гуманитарную помощь", - приводит слова Ван И РИА Новости.
Китайско-украинские отношения должны развиваться в правильном направлении и поддерживать стабильное и здоровое развитие, считает Ван И.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Китай и Россия должны разработать новый грандиозный план развития двусторонних отношений. Председатель КНР назвал Владимира Путина дорогим другом и отметил, что китайско-российские отношения вступают в новый этап.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
Встреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем договорились в Южной Корее – мнение
Год массовых протестов: против Трампа распаляют цветную революцию
 
Ван ИКитайУкраинаГуманитарная помощьПолитикаВ мире
 
