Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли

Детский парк в Симферополе, в котором продолжаются работы по благоустройству территории, планируют открыть до 1 мая текущего года. Об этом сообщил начальник... РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе, в котором продолжаются работы по благоустройству территории, планируют открыть до 1 мая текущего года. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства администрации крымской столицы Андрей Древич, информирует пресс-служба администрации.По его словам, в настоящее время в парке уложено более 17 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, установлено свыше 10 километров бортового камня и поребрика, смонтировано 179 опор наружного освещения.Также установлены фонтанный комплекс, игровые и спортивные площадки. На данный момент подрядчик занимаются планировкой территории, посевом газона и монтажом малых архитектурных форм.Кроме того, продолжается строительство амфитеатра и обновление входной группы, завершается установка систем автополива и видеонаблюдения.В октябре прошлого года директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко сообщил, что Детский парк будет открыт после реконструкции к 1 ноября.Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенческий сквер в Симферополе преобразился: как теперь выглядит паркВ Симферополе благоустраивают прибрежную зону в парке ГагаринаВ Бахчисарае обновят центр города

