Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
Детский парк в Симферополе, в котором продолжаются работы по благоустройству территории, планируют открыть до 1 мая текущего года. Об этом сообщил начальник... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T18:32
2026-02-13T18:33
детский парк
симферополь
администрация симферополя
городская среда
реконструкция
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153196468_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_19024ff3012603f0837c083ef0e170db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе, в котором продолжаются работы по благоустройству территории, планируют открыть до 1 мая текущего года. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства администрации крымской столицы Андрей Древич, информирует пресс-служба администрации.По его словам, в настоящее время в парке уложено более 17 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, установлено свыше 10 километров бортового камня и поребрика, смонтировано 179 опор наружного освещения.Также установлены фонтанный комплекс, игровые и спортивные площадки. На данный момент подрядчик занимаются планировкой территории, посевом газона и монтажом малых архитектурных форм.Кроме того, продолжается строительство амфитеатра и обновление входной группы, завершается установка систем автополива и видеонаблюдения.В октябре прошлого года директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко сообщил, что Детский парк будет открыт после реконструкции к 1 ноября.Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.
симферополь
крым
детский парк, симферополь, администрация симферополя, городская среда, реконструкция, крым, новости крыма
Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли

Детский парк в Симферополе откроют после реконструкции до 1 мая – администрация

18:32 13.02.2026 (обновлено: 18:33 13.02.2026)
 
© Администрация СимферополяДетский парк в Симферополе
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе, в котором продолжаются работы по благоустройству территории, планируют открыть до 1 мая текущего года. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства администрации крымской столицы Андрей Древич, информирует пресс-служба администрации.
"Запланированный срок завершения строительно-монтажных работ и открытия обновленного парка – до 1 мая 2026 года", - сказал Древич.
По его словам, в настоящее время в парке уложено более 17 тысяч квадратных метров плиточного покрытия, установлено свыше 10 километров бортового камня и поребрика, смонтировано 179 опор наружного освещения.
© Администрация СимферополяДетский парк в Симферополе
Детский парк в Симферополе
1 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
© Администрация СимферополяДетский парк в Симферополе
Детский парк в Симферополе
2 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
© Администрация СимферополяДетский парк в Симферополе
Детский парк в Симферополе
3 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
© Администрация СимферополяДетский парк в Симферополе
Детский парк в Симферополе
4 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
1 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
2 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
3 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
4 из 4
Детский парк в Симферополе
© Администрация Симферополя
Также установлены фонтанный комплекс, игровые и спортивные площадки. На данный момент подрядчик занимаются планировкой территории, посевом газона и монтажом малых архитектурных форм.
Кроме того, продолжается строительство амфитеатра и обновление входной группы, завершается установка систем автополива и видеонаблюдения.
В октябре прошлого года директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко сообщил, что Детский парк будет открыт после реконструкции к 1 ноября.
Благоустройство Детского парка идет в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" с апреля текущего года. Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования в 2024 году.
