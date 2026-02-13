https://crimea.ria.ru/20260213/odno-iz-starinnykh-zdaniy-simferopolya-peredali-religioznoy-obschine-evreev-1153194204.html

Одно из старинных зданий Симферополя передали религиозной общине евреев

Одно из старинных зданий Симферополя передали религиозной общине евреев - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Одно из старинных зданий Симферополя передали религиозной общине евреев

Здание еврейского общественного училища "Талмуд-Тора", построенное в конце ХIХ века в Симферополе, вернули в собственность еврейской общины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T21:48

2026-02-13T21:48

2026-02-13T21:48

евреи

еврейская община симферополя

религия

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153194782_0:416:1080:1024_1920x0_80_0_0_1c838218c039738a2009546e8a7081b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Здание еврейского общественного училища "Талмуд-Тора", построенное в конце ХIХ века в Симферополе, вернули в собственность еврейской общины. Об этом сообщили в местной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Еврейская религиозная община Симферополя"."Это событие — не просто передача недвижимости, а акт восстановления исторической справедливости и сохранения культурного наследия. Передача стала результатом многолетних усилий и переговоров, отражающих стремление сохранить культурное и религиозное наследие еврейского народа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.В честь этого события на дверном косяке главного входа была установлена мезуза — символ святости, напоминающий о заповедях Торы и присутствии Всевышнего. Как считают в общине, этот ритуал знаменует не только физическое возвращение здания, но и духовное возрождение места, некогда бывшего центром обучения и традиций.В Еврейской общине Симферополя рассказали о том, что теперь будет располагаться в здании. Так, в планах, организация в здании образовательных программ для детей и взрослых, курсов по изучению иврита и еврейской истории, пространства для встреч, лекций и культурных мероприятий. Также помещения станут центром взаимопомощи и поддержки для членов общины.Согласно "Справочной книге по г. Симферополю за 1911 год", "Еврейское общественное мужское училище Талмуд-Тора учреждено в 1910 году путем объединения трех Талмуд-Тор…". Новое здание духовной школы для мальчиков возвели за два года — с 1913 по 1915 год — на пожертвования частных лиц. В те годы в здании на первом этаже располагались учебные классы, на втором - зал для занятий и кабинеты преподавателей.Однако по прямому назначению здание использовалось лишь два года. В декабре 1941 во время оккупации Симферополя фашистами здание Талмуд-Тора превратилось в один из четырех городских сборных пунктов евреев, цыган и крымчаков."Более 4000 человек были единовременно заперты в здании, где провели несколько дней без еды, воды и минимальных удобств. 11–14 декабря около четырнадцати тысяч евреев, не успевших эвакуироваться, были расстреляны в районе десятого километра Феодосийского шоссе под Симферополем. В память об этой трагедии в 2009 году на здании была установлена памятная доска", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчакиКрымский холокост: истории расстрелянных семей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евреи, еврейская община симферополя, религия, новости крыма, крым