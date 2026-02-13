Рейтинг@Mail.ru
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Общий объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму и Севастополе по итогам 2025 года превысил 225 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T10:47
2026-02-13T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Общий объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму и Севастополе по итогам 2025 года превысил 225 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что это в шесть раз больше показателей на начало прошлого года: в январе 2025-го жители полуострова хранили на вкладах в банке около 40 миллиардов рублей. Активно крымчане оформляли накопительные продукты в конце года. Так, за декабрь 2025 года было открыто 50 тысяч новых вкладов и более 20 тысяч накопительных счетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Общий объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму и Севастополе по итогам 2025 года превысил 225 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что это в шесть раз больше показателей на начало прошлого года: в январе 2025-го жители полуострова хранили на вкладах в банке около 40 миллиардов рублей. Активно крымчане оформляли накопительные продукты в конце года. Так, за декабрь 2025 года было открыто 50 тысяч новых вкладов и более 20 тысяч накопительных счетов.
"Весь прошлый год на рынке рублевых сбережений действовало "время вкладчика". По нашим прогнозам, в этом году потребительская модель продолжит оставаться накопительной, несмотря на плавную коррекцию доходов по депозитам. Вклады и накопительные счета остаются для крымчан наиболее понятными и востребованными инструментами сбережений", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба банка.
