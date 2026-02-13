https://crimea.ria.ru/20260213/obem-privlechennykh-sredstv-klientov-vtb-v-krymu-prevysil-225-mlrd-rubley-1153177341.html
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Общий объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму и Севастополе по итогам 2025 года превысил 225 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T10:47
2026-02-13T10:47
2026-02-13T10:47
втб
банк
новости
банковские вклады
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153177228_0:0:3420:1923_1920x0_80_0_0_4e898319b1c58bef4184651cc2c90105.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Общий объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму и Севастополе по итогам 2025 года превысил 225 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что это в шесть раз больше показателей на начало прошлого года: в январе 2025-го жители полуострова хранили на вкладах в банке около 40 миллиардов рублей. Активно крымчане оформляли накопительные продукты в конце года. Так, за декабрь 2025 года было открыто 50 тысяч новых вкладов и более 20 тысяч накопительных счетов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153177228_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d156284c699232fefa8990ab19f54ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, новости, банковские вклады