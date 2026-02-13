Рейтинг@Mail.ru
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве - РИА Новости Крым, 13.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260213/novyy-raund-peregovorov-po-ukraine-proydet-17-18-fevralya-v-zheneve-1153185302.html
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.02.2026
россия
украина
сша
новости
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650949_56:0:1215:652_1920x0_80_0_0_e85e2ca08e467be1e7fe65c9d2380f7b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, российскую делегацию возглавит Мединский.6 февраля Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.
РИА Новости Крым
россия, украина, сша, новости, политика
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Песков: новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

14:02 13.02.2026 (обновлено: 14:17 13.02.2026)
 
© РИА НовостиТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", - цитирует официального представителя представитель Кремля РИА Новости.
По словам Пескова, российскую делегацию возглавит Мединский.
6 февраля Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.
Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение
Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
В США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
 
РоссияУкраинаСШАНовостиПолитика
 
