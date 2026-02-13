https://crimea.ria.ru/20260213/novyy-raund-peregovorov-po-ukraine-proydet-17-18-fevralya-v-zheneve-1153185302.html

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T14:02

2026-02-13T14:02

2026-02-13T14:17

россия

украина

сша

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650949_56:0:1215:652_1920x0_80_0_0_e85e2ca08e467be1e7fe65c9d2380f7b.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, российскую делегацию возглавит Мединский.6 февраля Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнениеЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДВ США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, сша, новости, политика