https://crimea.ria.ru/20260213/novyy-raund-peregovorov-po-ukraine-proydet-17-18-fevralya-v-zheneve-1153185302.html
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T14:02
2026-02-13T14:02
2026-02-13T14:17
россия
украина
сша
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650949_56:0:1215:652_1920x0_80_0_0_e85e2ca08e467be1e7fe65c9d2380f7b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, российскую делегацию возглавит Мединский.6 февраля Песков анонсировал скорое продолжение трехсторонних переговоров по Украине.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины по безопасности состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира, оценил встречу спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал второй раунд переговоров в Абу-Даби содержательным и продуктивным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнениеЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДВ США анонсировали скорое мирное соглашение по Украине
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152650949_201:0:1070:652_1920x0_80_0_0_7b43690092be0ade9270e47021dced62.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, новости, политика
Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
Песков: новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
14:02 13.02.2026 (обновлено: 14:17 13.02.2026)