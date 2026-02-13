https://crimea.ria.ru/20260213/novyy-raund-peregovorov-po-ukraine-i-klyuchevaya-stavka-tsb-glavnoe-za-den-1153198121.html

Новый раунд переговоров по Украине и ключевая ставка ЦБ: главное за день

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Швейцарии. Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. В Крыму выявили ячейку международной... РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Швейцарии. Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. В Крыму выявили ячейку международной террористической организации. ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области. Герой СВО Владимир Манохин назначен заместителем министра спорта Крыма. Умер российский историк Рой Медведев.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новый раунд переговоров по УкраинеСледующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.Кроме того, Песков подтвердил, что вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США обговариваются в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Москва рассчитывает, что эти обсуждения будут продолжены. Однако на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретно, отметил представитель Кремля.Снижение ключевой ставки ЦентробанкаБанк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – с 16 до 15,5% годовых.Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий, отметили в ЦБ По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года, и в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, добавили в ЦБ.Как сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России на заседании 13 февраля рассматривал два сценария: снижение ключевой ставки на 0,5% и сохранение ее на уровне 16%. Зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин не исключил варианта, при котором следующий шаг по снижению ключевой ставки составит 0,25%.Задержание в Крыму международных террористовВ Крыму задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма.По данным ФСБ, задержаны двое граждан России Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого "всемирного халифата". Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.Удар по маршрутке в Херсонской областиБоевики киевского режима атаковали маршрутку в селе Малокаховка Каховского муниципального округа Херсонской области, сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук.В результате удара ранения получили два человека – водитель и женщина-пассажир. При этом медики не могли оперативно оказать помощь пострадавшим, так как один из дронов висел над маршруткой и не давал скорой помощи подъехать и помочь раненным. Пострадавших в итоге удалось доставить в больницу.Назначение ветерана СВО заместителем министра в КрымуГерой России, участник специальной военной операции Владимир Манохин назначен на должность заместителя министра спорта Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Манохин является участником федеральной программы "Время героев". В министерстве спорта Крыма он будет обеспечивать контроль развития в республике паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, принимать участие в реализации государственной политики в сфере развития адаптивного спорта и других направлениях деятельности министерства.Кончина российского историка Роя МедведеваРоссийский историк и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни. Предположительно, он умер от сердечной недостаточности.Прощание с Роем Медведевым пройдет 17 февраля в одинцовском морге.За свою жизнь Медведев написал более 50 книг, многие из которых были посвящены различным политическим деятелям СССР и России: Иосифу Сталину, Юрию Андропову, Никите Хрущеву, Дмитрию Медведеву, Юрию Лужкову, Владимиру Путину и другим. О нынешнем президенте России Рой Медведев написал около 10 книг, за что его стали называть биографом Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

