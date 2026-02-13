https://crimea.ria.ru/20260213/novye-vodokhranilischa-dlya-yuzhnogo-berega-kryma--khvatit-li-vody-zhitelyam-1153148623.html

Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям

Новые водохранилища для Южного берега Крыма – хватит ли воды жителям

Два новых водохранилища в Крыму построят до 2030 года. Суммарный объем водоемов составит около 15 млн кубометров воды - с расчетом на прирост населения. Об этом РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев РИА Новости Крым. Два новых водохранилища в Крыму построят до 2030 года. Суммарный объем водоемов составит около 15 млн кубометров воды - с расчетом на прирост населения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров.Начнут строить объекты в этом году в рамках федеральной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".Так, Мартовское водохранилище на 6 млн кубических метров будет находиться в Бахчисарайском районе возле села Верхоречье.Второй водоем, объемом 8,6 млн кубических метров, расположится возле поселка Солнечногорское в городском округе Алушта."Однако конечные результаты по объему Солнечногорского водохранилища будут приняты согласно заключению госэкспертизы", - уточнил Захаров.Ранее гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик отмечал, что важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. О старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров 14 января сообщал глава республики Сергей Аксенов. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

