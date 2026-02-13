https://crimea.ria.ru/20260213/novaya-magnitnaya-burya-dvizhetsya-k-zemle--kogda-zhdat-udar-1153176614.html

Новая магнитная буря движется к Земле – когда ждать удар

Новая магнитная буря обрушится на Землю 16 февраля. Об этом сообщили в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Новая магнитная буря обрушится на Землю 16 февраля. Об этом сообщили в пятницу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.В соответствии с графиком, который размещен на официальном сайте Лаборатории, сила магнитной бури, которая ожидается в понедельник, не превысит уровня G1. Накануне – 15 февраля – геомагнитная обстановка также будет возбужденной, но не достигнет штормовых значений.Далее до конца месяца магнитосферных возбуждений ученые не прогнозируют. Как отмечают в научной организации, на Солнце наблюдается стремительное падение активности, связанное с уходом на обратную сторону звезды крупной группы пятен, которая бушевала в первых числах февраля.По их данным, в последний раз нулевая солнечная активность фиксировалась в апреле 2024 года. Впрочем, всего через месяц после этого события, в мае 2024 года, произошел один из сильнейших в истории всплесков активности, сопровождавшийся единственной за 20 лет магнитной бурей высшего уровня на Земле.Число дней с магнитными бурями в январе стало максимальным с 2017 года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Как отмечают ученые, космические события в начале года подтверждают ожидания, что этот год станет самым геомагнитно активным за десятилетие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия может построить на Луне атомную электростанциюУ человечества нет данных об обратной стороне Солнца - причинаСолнце побило рекорд XXI века

