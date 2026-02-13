Рейтинг@Mail.ru
Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде
Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде
Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде
Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в Нижнем Новгороде с шестью детьми, на которых упала наледь с крыши здания. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T17:50
2026-02-13T17:50
происшествия
нижний новгород
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в Нижнем Новгороде с шестью детьми, на которых упала наледь с крыши здания. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.Уголовное дело возбуждено по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную расчистку крыши дома от наледи и снежных масс.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Нижегородской области, четверо пострадавших детей получили необходимую помощь и отпущены домой, еще двое ребят проходят дообследование.
нижний новгород
происшествия, нижний новгород, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, дети
Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде

Шестеро детей пострадали при падении на них наледи с крыши в Нижнем Новгороде

17:50 13.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в Нижнем Новгороде с шестью детьми, на которых упала наледь с крыши здания. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
"На улице Рождественской города Нижнего Новгорода шесть детей получили телесные повреждения в результате падения наледи с крыши здания. С полученными травмами несовершеннолетние доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную расчистку крыши дома от наледи и снежных масс.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Нижегородской области, четверо пострадавших детей получили необходимую помощь и отпущены домой, еще двое ребят проходят дообследование.
