Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в Нижнем Новгороде с шестью детьми, на которых упала наледь с крыши здания. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.Уголовное дело возбуждено по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную расчистку крыши дома от наледи и снежных масс.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Нижегородской области, четверо пострадавших детей получили необходимую помощь и отпущены домой, еще двое ребят проходят дообследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

