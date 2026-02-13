https://crimea.ria.ru/20260213/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1153174415.html
Над Крымом сбили беспилотник
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом и еще тремя регионами России 58 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, еще 43 вражеских дрона уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два – над Курской областями.Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при ударе дронов ранены двое детей и женщина. Повреждены жилые дома и автомобили. Обломки дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий в Волгограде и области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:14 13.02.2026 (обновлено: 07:27 13.02.2026)