13.02.2026
Над Крымом сбили беспилотник
58 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
2026-02-13T07:14
2026-02-13T07:27
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0c/1123217982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe408a27e63a2a6025d47a5859f0490f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом и еще тремя регионами России 58 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.Кроме того, еще 43 вражеских дрона уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два – над Курской областями.Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при ударе дронов ранены двое детей и женщина. Повреждены жилые дома и автомобили. Обломки дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий в Волгограде и области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, новости сво, волгоградская область, ростовская область, курская область, пво, министерство обороны рф
Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом и еще тремя регионами России уничтожены 58 беспилотников - Минобороны

07:14 13.02.2026 (обновлено: 07:27 13.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили над Крымом и еще тремя регионами России 58 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 23 часов 12 февраля до 7 часов 13 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – над территорией Республики Крым", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, еще 43 вражеских дрона уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Ростовской, два – над Курской областями.
Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что при ударе дронов ранены двое детей и женщина. Повреждены жилые дома и автомобили. Обломки дронов упали на территории нескольких промышленных предприятий в Волгограде и области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
