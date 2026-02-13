https://crimea.ria.ru/20260213/na-5-poezdov-v-krym-iz-moskvy-i-peterburga-priostanovili-prodazhu-biletov-1153189460.html

На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов

На пять крымских поездов "Таврия" временно приостановлена продажа билетов из-за плановых ремонтных работ, которые будут проходить в середине мая. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T15:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На пять крымских поездов "Таврия" временно приостановлена продажа билетов из-за плановых ремонтных работ, которые будут проходить в середине мая. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Речь идет о поездах дальнего следования:· №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением из Петербурга с 12 по 22 мая;· №28 Москва Казанская – Симферополь, отправлением из Москвы с 13 по 15 мая и с 18 по 22 мая;· №92 Москва Казанская – Севастополь, отправлением из Москвы с 12 по 14 мая и с 17 по 21 мая;· №92 Севастополь – Москва Казанская, отправлением из Севастополя с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая;· №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением из Евпатории с 10 по 20 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздникиПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь

2026

