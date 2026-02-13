Рейтинг@Mail.ru
На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов
На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов
На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов - РИА Новости Крым, 13.02.2026
На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов
На пять крымских поездов "Таврия" временно приостановлена продажа билетов из-за плановых ремонтных работ, которые будут проходить в середине мая. Об этом... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T15:34
2026-02-13T15:34
крым
новости крыма
поезд "таврия"
билеты
гранд сервис экспресс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/13/1137395091_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_cb1326be4ee0d5fd9811ff458ccdebb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На пять крымских поездов "Таврия" временно приостановлена продажа билетов из-за плановых ремонтных работ, которые будут проходить в середине мая. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Речь идет о поездах дальнего следования:· №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением из Петербурга с 12 по 22 мая;· №28 Москва Казанская – Симферополь, отправлением из Москвы с 13 по 15 мая и с 18 по 22 мая;· №92 Москва Казанская – Севастополь, отправлением из Москвы с 12 по 14 мая и с 17 по 21 мая;· №92 Севастополь – Москва Казанская, отправлением из Севастополя с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая;· №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением из Евпатории с 10 по 20 мая.
крым
Новости
крым, новости крыма, поезд "таврия", билеты, гранд сервис экспресс
На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов

На 5 поездов в Крым из Москвы и Петербурга приостановили продажу билетов на конец мая

15:34 13.02.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На пять крымских поездов "Таврия" временно приостановлена продажа билетов из-за плановых ремонтных работ, которые будут проходить в середине мая. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"В связи с плановыми ремонтными работами на инфраструктуре и корректировкой расписания временно приостановлена продажа билетов на пять поездов", – сказано в сообщении
Речь идет о поездах дальнего следования:
· №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением из Петербурга с 12 по 22 мая;
· №28 Москва Казанская – Симферополь, отправлением из Москвы с 13 по 15 мая и с 18 по 22 мая;
· №92 Москва Казанская – Севастополь, отправлением из Москвы с 12 по 14 мая и с 17 по 21 мая;
· №92 Севастополь – Москва Казанская, отправлением из Севастополя с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая;
· №180 Евпатория – Санкт-Петербург, отправлением из Евпатории с 10 по 20 мая.
"Ремонтные работы на железной дороге необходимы, чтобы обеспечивать безопасность движения поездов и пунктуальное соблюдение расписания. Об открытии продаж билетов на указанные поезда мы проинформируем дополнительно", – добавили в сообщении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники
Прямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апреле
Без пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
 
КрымНовости КрымаПоезд "Таврия"БилетыГранд Сервис Экспресс
 
