Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму
В Крыму хозяйничает циклон из акватории Средиземного моря - что будет с погодой в выходные
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Ранее в пятницу Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой, который принес с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля.
"У них циклон атлантический, а у нас сейчас, в эти выходные дни, и на следующей неделе будут южные циклоны проходить. 14 февраля, в предстоящую субботу, циклон будет идти с акватории Средиземного моря, он принесет в Крым дожди. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов. Если сегодня на полуострове +15...+16, то завтра +5...+ 10 ночью и +2...+7 днем.
По словам Любецкой, в воскресенье, 15 февраля, тепло сохранится. Этот циклон уходит. Ему на смену придет новая воздушная масса из акватории Средиземного моря. Дневные температуры воздуха +10...+ 15, ночью + 2...+ 7 градусов. При этом осадки уже практически прекратятся.
Ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров сообщал, что водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров.
Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.
Читайте также на РИА Новости Крым: