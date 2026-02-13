Рейтинг@Mail.ru
Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260213/moskvu-zasypaet-snegom-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1153176810.html
Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму
Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму
Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T10:17
2026-02-13T10:17
эксклюзивы риа новости крым
крымский гидрометцентр
крым
погода в крыму
новости крыма
татьяна любецкая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151354234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a4196753db5905ab5758ad9790bc5f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее в пятницу Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой, который принес с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля.По словам Любецкой, в воскресенье, 15 февраля, тепло сохранится. Этот циклон уходит. Ему на смену придет новая воздушная масса из акватории Средиземного моря. Дневные температуры воздуха +10...+ 15, ночью + 2...+ 7 градусов. При этом осадки уже практически прекратятся.Ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров сообщал, что водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров.Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январьВысота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 разаКак сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/02/1151354234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3feed4a07734a75974a5b686ed9af5e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский гидрометцентр, крым, погода в крыму, новости крыма, татьяна любецкая
Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму

В Крыму хозяйничает циклон из акватории Средиземного моря - что будет с погодой в выходные

10:17 13.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯлта.
Ялта. - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Ранее в пятницу Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой, который принес с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля.
"У них циклон атлантический, а у нас сейчас, в эти выходные дни, и на следующей неделе будут южные циклоны проходить. 14 февраля, в предстоящую субботу, циклон будет идти с акватории Средиземного моря, он принесет в Крым дожди. Температура воздуха понизится на 4-5 градусов. Если сегодня на полуострове +15...+16, то завтра +5...+ 10 ночью и +2...+7 днем.
По словам Любецкой, в воскресенье, 15 февраля, тепло сохранится. Этот циклон уходит. Ему на смену придет новая воздушная масса из акватории Средиземного моря. Дневные температуры воздуха +10...+ 15, ночью + 2...+ 7 градусов. При этом осадки уже практически прекратятся.
Ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров сообщал, что водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров.
Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январь
Высота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 раза
Как сильные морозы отразятся на урожае в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымский гидрометцентрКрымПогода в КрымуНовости КрымаТатьяна Любецкая
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
12:18Умер российский историк Рой Медведев
11:42Взрывы и стрельба в Севастополе - власти сделали предупреждение
11:24ВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двое
10:47Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
10:39Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсы
10:3011 детей госпитализированы с вирусной кишечной инфекцией на Алтае
10:26Семейным парам студентов будут выдавать отдельные комнаты в общежитии
10:17Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму
10:05Новая магнитная буря движется к Земле – когда ждать удар
09:57ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов
09:39Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что повреждено
09:21Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы
09:16Ученик пришел с топором в школу в Ханты-Мансийском округе
08:51В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионов
08:36В Севастополе остановили морской транспорт
08:20Влюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях
08:00В небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
07:43Станция "Мирный": 70 лет на службе исследований Антарктики – инфографика
07:14Над Крымом сбили беспилотник
Лента новостейМолния