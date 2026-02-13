https://crimea.ria.ru/20260213/moskvu-zasypaet-snegom-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1153176810.html

Москву засыпает снегом: чего ждать от погоды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Ранее в пятницу Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой, который принес с собой сильный снегопад. По прогнозу Гидрометцентра России, снегопад продлится вплоть до конца выходных и может возобновиться 16 февраля.По словам Любецкой, в воскресенье, 15 февраля, тепло сохранится. Этот циклон уходит. Ему на смену придет новая воздушная масса из акватории Средиземного моря. Дневные температуры воздуха +10...+ 15, ночью + 2...+ 7 градусов. При этом осадки уже практически прекратятся.Ранее заместитель председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Роман Захаров сообщал, что водохранилища Крыма накопили достаточный объем воды, чтобы закрыть потребности населения республики на 320 суток. Суммарный объем сейчас составляет около 150 млн кубометров.Потепление и таяние снега на северных предгорьях Крымских гор резко и значительно улучшило гидрологическую обстановку. Больше всего уровень воды повышался на реке Бельбек – до 2 метров, а в низовьях реки Кача у села Суворово – на 167 см.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорд за 40 лет: как в Крыму наполнились водохранилища за январьВысота снега на Ай-Петри в январе превысила норму в 3,5 разаКак сильные морозы отразятся на урожае в Крыму

