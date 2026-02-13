Рейтинг@Mail.ru
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
В Феодосии двух мужчин получили срок за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T17:30
2026-02-13T17:30
прокуратура республики крым
феодосия
суд
приговор
недвижимость в крыму
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии двух мужчин получили срок за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Следствие установило, что в 2024 году мужчины, вместе с подельниками, используя поддельные договоры дарения, которые они в дальнейшем предоставляли для регистрации права собственности на имущество, завладели двумя квартирами, расположенными в Феодосии, и земельным участком.Незаконную деятельность пресекла полиция.Ранее сообщалось, что в Крыму мужчину подозревают в мошенничестве с оформлением собственности на дом и землю, которые пополам принадлежали ему с экс-супругой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
крым
прокуратура республики крым, феодосия, суд, приговор, недвижимость в крыму, новости крыма, крым
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии двух мужчин получили срок за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Следствие установило, что в 2024 году мужчины, вместе с подельниками, используя поддельные договоры дарения, которые они в дальнейшем предоставляли для регистрации права собственности на имущество, завладели двумя квартирами, расположенными в Феодосии, и земельным участком.
Незаконную деятельность пресекла полиция.
"Стоимость имущества, которым подсудимые в дальнейшем распорядились, составила порядка 10 млн рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчин к 7 и 3 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одному из подсудимых также назначен штраф в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму мужчину подозревают в мошенничестве с оформлением собственности на дом и землю, которые пополам принадлежали ему с экс-супругой.
