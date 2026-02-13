https://crimea.ria.ru/20260213/moshennikam-iz-feodosii-dali-srok-za-afery-s-nedvizhimostyu-na-10-millionov-1153193775.html
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
2026-02-13
2026-02-13T17:30
2026-02-13T17:30
2026-02-13T17:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Феодосии двух мужчин получили срок за махинации с недвижимостью на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Следствие установило, что в 2024 году мужчины, вместе с подельниками, используя поддельные договоры дарения, которые они в дальнейшем предоставляли для регистрации права собственности на имущество, завладели двумя квартирами, расположенными в Феодосии, и земельным участком.Незаконную деятельность пресекла полиция.Ранее сообщалось, что в Крыму мужчину подозревают в мошенничестве с оформлением собственности на дом и землю, которые пополам принадлежали ему с экс-супругой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов