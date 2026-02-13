https://crimea.ria.ru/20260213/massirovannymi-udarami-porazheny-predpriyatiya-i-energoobekty-na-ukraine-1153180912.html
Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
2026-02-13T12:20
2026-02-13T12:20
2026-02-13T12:20
2026-02-13T12:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и групповые удары по военным, промышленным и энергетическим объектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ в пятницу.Также нанесены удары по складам военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военным аэродромам, местам производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и групповые удары по военным, промышленным и энергетическим объектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ в пятницу.
"С 7 по 13 февраля в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - сказано в сообщении.
Также нанесены удары по складам военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военным аэродромам, местам производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.
