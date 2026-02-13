https://crimea.ria.ru/20260213/massirovannymi-udarami-porazheny-predpriyatiya-i-energoobekty-na-ukraine-1153180912.html

Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине

Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине

Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и групповые удары по военным, промышленным и энергетическим объектам Украины, используемым в интересах... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T12:20

2026-02-13T12:20

2026-02-13T12:20

новости сво

удары по украине

вооруженные силы россии

армия и флот

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/13/1152497524_0:740:1920:1820_1920x0_80_0_0_76608884e47df34de7c90effb5401884.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и групповые удары по военным, промышленным и энергетическим объектам Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ в пятницу.Также нанесены удары по складам военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военным аэродромам, местам производства, хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по критической инфраструктуре Украины - что поврежденоУдары по Украине - мощный взрыв разрушил энергообъект в ОдессеМассированный удар по Украине сегодня – Киев в огне

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф