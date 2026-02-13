https://crimea.ria.ru/20260213/luvr-snova-ograbili--na-etot-raz-sobstvennye-sotrudniki-1153187898.html

Лувр снова ограбили – на этот раз собственные сотрудники

Лувр снова ограбили – на этот раз собственные сотрудники - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Лувр снова ограбили – на этот раз собственные сотрудники

Французская полиция раскрыла мошенническую схему с продажей билетов в Лувр, участниками которой были в том числе сотрудники музея и гиды. Ущерб, по... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T15:17

2026-02-13T15:17

2026-02-13T15:17

франция

париж

в мире

кража

новости

культура

искусство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/12/1119067258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e626c876a44aeb323e8d1429827342ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Французская полиция раскрыла мошенническую схему с продажей билетов в Лувр, участниками которой были в том числе сотрудники музея и гиды. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет 10 миллионов евро. Об этом пишет газета Le Parisien.Кроме того, участники схемы занимались продажей поддельных билетов и бронированием большего числа мест на экскурсии, чем есть на самом деле.В рамках расследования арестованы девять человек, в том числе два сотрудника Лувра и два экскурсовода.Полиция изъяла у членов группы три автомобиля, более 957 тысяч евро наличными и 486 тысяч евро на различных банковских счетах. Часть украденных средств, по версии следствия, могла быть вложена в недвижимость во Франции и Дубае.Ограбление Лувра в октябре 2025 годаВ октябре прошлого года из знаменитого парижского Лувра были похищены драгоценности, в том числе, как рассказал министр культуры Рашид Дати, бесценные ювелирные изделия из коллекции французского императорского двора. Нескольких подозреваемых задержали при попытке покинуть страну. Позже стало известно, что в ночь дерзкого ограбления Лувра во Франции ограбили еще один музей – "Дом просвещения Дени Дидро" в городе Ленгр.При ограблении злоумышленники использовали автогидроподъемник. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одну из вещей – корону императрицы Евгении де Монтихо – преступники выронили при побеге.Позже стало известно, что похищены более 8400 бриллиантов, 212 жемчужин, 35 изумрудов и 34 сапфира, которыми были украшены драгоценности. Стоимость украденного оценивается в 88 млн евро, никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось.Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

франция

париж

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире, кража, новости, культура, искусство