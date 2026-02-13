Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260213/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-18-chasov-1153195893.html
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
На въездах на Крымский мост вечером в пятницу начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T18:07
2026-02-13T18:09
ситуация на дорогах крыма
мост
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d8c8ae3065e1df561ab9b0d37b74a596.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На въездах на Крымский мост вечером в пятницу начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также запрещен проезд электромобилей. Сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками альтернативного - сухопутного маршрута в Крым через новые регионы России.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, пояснил в комментарии РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689112_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_3bb5a86ab338ab07a537fb247511b31d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мост, крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов

Крымский мост сейчас - начала расти очередь

18:07 13.02.2026 (обновлено: 18:09 13.02.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. На въездах на Крымский мост вечером в пятницу начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 49 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также запрещен проезд электромобилей. Сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками альтернативного - сухопутного маршрута в Крым через новые регионы России.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, пояснил в комментарии РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация на дорогах КрымаМостКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерченский проливКерчьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
19:35Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
19:19Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
18:46Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
18:32Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
18:25Выбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском плену
18:16Симферополь сковали 7-балльные пробки
18:07Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
17:59В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
17:50Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде
17:41Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
17:30Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
17:12В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
17:05Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
16:52Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма
16:46Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
16:46Почему депозиты будут сохранять привлекательность для россиян
16:40ВТБ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта
16:28В ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в России
16:20Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
Лента новостейМолния