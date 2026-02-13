Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260213/krymskiy-most---operativnye-dannye-na-utro-pyatnitsy-1153175976.html
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы
Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T09:21
2026-02-13T09:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также запрещен проезд электромобилей. Сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками альтернативного - сухопутного маршрута в Крым через новые регионы России.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, пояснил в комментарии РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы

Крымский мост открыт для движения в обе стороны

09:21 13.02.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 9 часов с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также запрещен проезд электромобилей. Сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками альтернативного - сухопутного маршрута в Крым через новые регионы России.
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, пояснил в комментарии РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Лента новостейМолния