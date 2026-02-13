https://crimea.ria.ru/20260213/krymskiy-most---operativnye-dannye-na-utro-pyatnitsy-1153175976.html

Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы

Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы

Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T09:21

2026-02-13T09:21

2026-02-13T09:21

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152180436_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1548df3296ae8965de5636d3592ad6cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также запрещен проезд электромобилей. Сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками альтернативного - сухопутного маршрута в Крым через новые регионы России.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, пояснил в комментарии РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма, керчь, тамань