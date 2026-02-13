https://crimea.ria.ru/20260213/krymskiy-most---operativnye-dannye-na-utro-pyatnitsy-1153175976.html
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Крымский мост - оперативные данные на утро пятницы
Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Крымский мост утром в пятницу работает в штатном режиме. Очередей на досмотр с двух сторон транспортного перехода нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также запрещен проезд электромобилей. Сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками альтернативного - сухопутного маршрута в Крым через новые регионы России.Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе, пояснил в комментарии РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
