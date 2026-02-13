Рейтинг@Mail.ru
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/krymskaya-sportsmenka-pobedila-v-chempionate-evropy-po-pulevoy-strelbe-1153192470.html
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Симферопольская спортсменка одержала победу в юниорском чемпионате Европы по пулевой стрельбе, сообщает министерство спорта Крыма. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T19:55
2026-02-13T19:55
крым
новости крыма
спорт
минспорта крыма
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153191986_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_832b4220142e22cc405e002dcb82bf6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Симферопольская спортсменка одержала победу в юниорском чемпионате Европы по пулевой стрельбе, сообщает министерство спорта Крыма.Состязание проходило в Бургасе Республики Болгария. Александра Верещака – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко – завоевала две медали среди юниоров и юниорок до 16 и 18 лет.В итоге сборная России завоевала в чемпионате 25 медалей – 11 золотых и по 7 серебра и бронзы – и заняла первое место в общекомандном зачете.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян выиграл на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате РоссииСамбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве РоссииКрым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0d/1153191986_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_fcab6ce7db3adbe66eff59858efbe730.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, спорт, минспорта крыма, соревнования
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Спортсменка из Симферополя заняла первое место на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

19:55 13.02.2026
 
© Министерство спорта Республики КрымКрымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
© Министерство спорта Республики Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Симферопольская спортсменка одержала победу в юниорском чемпионате Европы по пулевой стрельбе, сообщает министерство спорта Крыма.
Состязание проходило в Бургасе Республики Болгария. Александра Верещака – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко – завоевала две медали среди юниоров и юниорок до 16 и 18 лет.

"В составе сборной Российской Федерации (юниорки до 16 лет) Александра Верещака поднялась на высшую ступень пьедестала почета в упражнении "Пистолет пневматический, 10 м, трио", а также стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета в командном зачете", – рассказали в минспорта.

В итоге сборная России завоевала в чемпионате 25 медалей – 11 золотых и по 7 серебра и бронзы – и заняла первое место в общекомандном зачете.
Ранее сообщалось, что крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян выиграл на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате России
Самбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве России
Крым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был
 
КрымНовости КрымаСпортМинспорта КрымаСоревнования
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
19:35Погода убивает - какие болезни усугубят скачки температуры и давления
19:19Дождливая суббота и погожее воскресенье: погода на выходные в Крыму
18:46Сохранить природу и наследие: как преобразится "Ясная Поляна" в Гаспре
18:32Открытие обновленного Детского парка в Симферополе снова перенесли
18:25Выбили зубы, но не сломили волю: интервью с выжившим в украинском плену
18:16Симферополь сковали 7-балльные пробки
18:07Крымский мост сейчас: обстановка на 18 часов
17:59В Симферополе автобус сбил 87-летнего пенсионера
17:50Наледь рухнула с крыши на детей в Нижнем Новгороде
17:41Пекин заявил о готовности оказания помощи Украине
17:30Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионов
17:12В Севастополе мать ребенка-инвалида защитила жилищные права в суде
17:05Подросток поджег АЗС в Подмосковье под влиянием неизвестных
16:52Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма
16:46Виновник смертельного ДТП в Крыму получил условный срок
16:46Почему депозиты будут сохранять привлекательность для россиян
16:40ВТБ снизил стоимость кредитов наличными в среднем на 3 процентных пункта
16:28В ЦБ оценили влияние "эффекта Долиной" на рынок жилья в России
16:20Задержанного в Киеве директора ялтинской школы будут судить на Украине
Лента новостейМолния