Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Крымская спортсменка победила в чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Симферопольская спортсменка одержала победу в юниорском чемпионате Европы по пулевой стрельбе, сообщает министерство спорта Крыма.
2026-02-13T19:55
2026-02-13T19:55
2026-02-13T19:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Симферопольская спортсменка одержала победу в юниорском чемпионате Европы по пулевой стрельбе, сообщает министерство спорта Крыма.Состязание проходило в Бургасе Республики Болгария. Александра Верещака – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко – завоевала две медали среди юниоров и юниорок до 16 и 18 лет.В итоге сборная России завоевала в чемпионате 25 медалей – 11 золотых и по 7 серебра и бронзы – и заняла первое место в общекомандном зачете.Ранее сообщалось, что крымский спортсмен, мастер спорта международного класса Геворг Серобян выиграл на Кубке России по тяжелой атлетике в Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сборная Крыма по пулевой стрельбе завоевала золото на чемпионате РоссииСамбист из Крыма завоевал "серебро" на Первенстве РоссииКрым подводит спортивные итоги 2025 года: каким он был
