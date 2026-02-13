https://crimea.ria.ru/20260213/krym-pytalis-atakovat-7-bespilotnikov-vsu-1153185900.html

Крым пытались атаковать 7 беспилотников ВСУ

Над Крымом уничтожены 7 украинских беспилотников, также еще семь дронов сбиты над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом уничтожены 7 украинских беспилотников, также еще семь дронов сбиты над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – над территорией Республики Крым. Накануне вечером над территорией РФ за 8 часов сбили 9 украинских дронов.Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологийВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двоеВ небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА

