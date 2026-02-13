https://crimea.ria.ru/20260213/krym-pytalis-atakovat-7-bespilotnikov-vsu-1153185900.html
Крым пытались атаковать 7 беспилотников ВСУ
Крым пытались атаковать 7 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Крым пытались атаковать 7 беспилотников ВСУ
Над Крымом уничтожены 7 украинских беспилотников, также еще семь дронов сбиты над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T14:26
2026-02-13T14:26
2026-02-13T14:50
срочные новости крыма
крым
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
вооруженные силы россии
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_0:0:3207:1804_1920x0_80_0_0_5cbeb917ce528e682d3fd5eb63c44634.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Над Крымом уничтожены 7 украинских беспилотников, также еще семь дронов сбиты над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе один – над территорией Республики Крым. Накануне вечером над территорией РФ за 8 часов сбили 9 украинских дронов.Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за неделю сбили пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 39 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологийВСУ атаковали маршрутку с людьми в Херсонской области – ранены двоеВ небе решают секунды: как куют элиту операторов БПЛА
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146955720_478:0:3207:2047_1920x0_80_0_0_7d191d8d699c6c0dbe2d428c8ea3779d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
срочные новости крыма, крым, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, вооруженные силы россии, пво
Крым пытались атаковать 7 беспилотников ВСУ
Минобороны: над Крымом уничтожены 7 украинских беспилотников
14:26 13.02.2026 (обновлено: 14:50 13.02.2026)