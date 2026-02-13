Рейтинг@Mail.ru
Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля
Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля
Переговоры трехсторонней рабочей группы с участием России, США и Украины продолжатся на следующей неделе. При этом точная дата встречи пока не обозначена. Об... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Переговоры трехсторонней рабочей группы с участием России, США и Украины продолжатся на следующей неделе. При этом точная дата встречи пока не обозначена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кроме того, Песков подтвердил, что вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США обговариваются в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Москва рассчитывает, что эти обсуждения будут продолжены. Однако на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретно, отметил представитель Кремля. Обсуждения могут перейти в прикладную плоскость по мере появления продвижений по мирному урегулированию.Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Как заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал встречу в Абу-Даби содержательной и продуктивной.
Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля

12:47 13.02.2026 (обновлено: 13:02 13.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Переговоры трехсторонней рабочей группы с участием России, США и Украины продолжатся на следующей неделе. При этом точная дата встречи пока не обозначена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно (продолжение переговоров - ред.) на следующую неделю запланировано. Я точно сейчас дату не могу сказать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, Песков подтвердил, что вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США обговариваются в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Москва рассчитывает, что эти обсуждения будут продолжены.
Однако на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретно, отметил представитель Кремля. Обсуждения могут перейти в прикладную плоскость по мере появления продвижений по мирному урегулированию.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.
Как заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал встречу в Абу-Даби содержательной и продуктивной.
Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова
"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнение
США хотят завершить украинский конфликт до лета – Зеленский
 
