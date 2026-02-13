https://crimea.ria.ru/20260213/kogda-sostoitsya-novyy-etap-peregovorov-po-ukraine--otvet-kremlya-1153181962.html

Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля

Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Переговоры трехсторонней рабочей группы с участием России, США и Украины продолжатся на следующей неделе. При этом точная дата встречи пока не обозначена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кроме того, Песков подтвердил, что вопросы возможного торгово-экономического взаимодействия России и США обговариваются в рамках рабочей группы по экономическим вопросам. Москва рассчитывает, что эти обсуждения будут продолжены. Однако на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретно, отметил представитель Кремля. Обсуждения могут перейти в прикладную плоскость по мере появления продвижений по мирному урегулированию.Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.Второй раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины состоялся в Абу-Даби 4-5 февраля. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил положительные тенденции в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Как заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, переговоры прошли конструктивно и были нацелены на достижение мира. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал встречу в Абу-Даби содержательной и продуктивной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Позор ООН из-за Крыма: что значил резкий тон Лаврова"Дух Анкориджа" стал ширмой для реализации планов США – мнениеСША хотят завершить украинский конфликт до лета – Зеленский

