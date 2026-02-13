Когда ипотека в России вновь будет массово доступна

https://crimea.ria.ru/20260213/kogda-ipoteka-v-rossii-vnov-budet-massovo-dostupna-1153190439.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ипотека в России вновь станет массово доступной после того, как инфляция достигнет низких значений и устойчиво стабилизируется на этом уровне. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.Она напомнила, что, по прогнозам регулятора, инфляция стабилизируется на уровне вблизи 4% в 2027 году."И нужно, чтобы эта инфляция была на таком низком уровне некоторое время, и люди начали верить, что это надолго, и это начнет сказываться на доступности ипотеки", – подчеркнула Набиуллина.Председатель Центробанка также отметила, что цены на первичное жилье в прошлом году выросли на 8,7%, это выше инфляции. Из-за этого спрос активизировался, потому что люди ожидали ужесточения условий льготной ипотеки в июле.В пятницу Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Это снижение стало пятым, начиная с июня 2025 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ипотека в России вновь станет массово доступной после того, как инфляция достигнет низких значений и устойчиво стабилизируется на этом уровне. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"На наш взгляд, ипотека станет реально массово доступной, когда инфляция устойчиво снизится, и, что не менее важно, когда люди убедятся, что низкая инфляция – это всерьез и надолго", – сказала глава ЦБ.
Она напомнила, что, по прогнозам регулятора, инфляция стабилизируется на уровне вблизи 4% в 2027 году.
"И нужно, чтобы эта инфляция была на таком низком уровне некоторое время, и люди начали верить, что это надолго, и это начнет сказываться на доступности ипотеки", – подчеркнула Набиуллина.
Председатель Центробанка также отметила, что цены на первичное жилье в прошлом году выросли на 8,7%, это выше инфляции. Из-за этого спрос активизировался, потому что люди ожидали ужесточения условий льготной ипотеки в июле.
В пятницу Банк России снизил ключевую ставку
с 16% до 15,5% годовых. Это снижение стало пятым, начиная с июня 2025 года.
