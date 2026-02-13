Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 13 февраля
Какой сегодня праздник: 13 февраля
Какой сегодня праздник: 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Какой сегодня праздник: 13 февраля
13 февраля отмечается Всемирный день радио, а армяне празднуют Терендез. Еще в этот день родился герой Крымской войны Владимир Корнилов и было открыто озеро... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T00:00
2026-02-13T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. 13 февраля отмечается Всемирный день радио, а армяне празднуют Терендез. Еще в этот день родился герой Крымской войны Владимир Корнилов и было открыто озеро Танганьика.Что празднуют в миреВсемирный день радио утвержден Генассамблеей ООН в 2012 году и отмечается в честь выхода в эфир 13 февраля 1946 года первой программы "Радио ООН". В век цифровых технологий радио продолжает оставаться одним из популярных средств связи и общения для многообразной аудитории мира.Терендез – национальный армянский праздник, напоминающий русскую Масленицу с элементами католического Дня святого Валентина. Главные герои – влюбленные. По традиции в этот день в церквях совершаются обряды благословения молодоженов. Важным атрибутом праздника считается костер, через который прыгают пары. Он символизирует единство перед вызовами, с которыми придется столкнуться молодым.Еще сегодня День подруг, Международный день шаурмы. Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи, Ивана.Знаменательные событияВ 1772 году французский мореплаватель Ив Жозеф де Кергелен открыл в Индийском море архипелаг Кергелен, состоящий из одного большого и 300 мелких островов.В 1842 году император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва. Ее протяженность составила 650 километров.В 1858 году английские исследователи Ричард Бертон и Джон Спик открыли в Африке озеро Танганьика – самое длинное пресноводное озеро в мире.Кто родился13 февраля 1769 года родился русский поэт-баснописец Иван Крылов. Его раннее творчество отмечено циклом комедий, высмеивающих моральную пустоту общества. Все басни его авторства переплетаются с миром русских пословиц и поговорок, они переведены на более чем 50 иностранных языков.А в 1806 году на свет появился российский флотоводец, вице-адмирал Владимир Корнилов. В 33-летнем возрасте его назначили начальником штаба Черноморского флота. Во время Крымской войны 1853–56 годов Корнилов был одним из организаторов и руководителей обороны Севастополя. Геройски погиб на Малаховом кургане 17 октября 1854 года.Также 13 февраля родились русский оперный и камерный певец Федор Шаляпин, автор серии романов о комиссаре Мегрэ Жорж Сименон, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Какой сегодня праздник: 13 февраля

Что празднуют в России и в мире 13 февраля

00:00 13.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. 13 февраля отмечается Всемирный день радио, а армяне празднуют Терендез. Еще в этот день родился герой Крымской войны Владимир Корнилов и было открыто озеро Танганьика.

Что празднуют в мире

Всемирный день радио утвержден Генассамблеей ООН в 2012 году и отмечается в честь выхода в эфир 13 февраля 1946 года первой программы "Радио ООН". В век цифровых технологий радио продолжает оставаться одним из популярных средств связи и общения для многообразной аудитории мира.
Терендез – национальный армянский праздник, напоминающий русскую Масленицу с элементами католического Дня святого Валентина. Главные герои – влюбленные. По традиции в этот день в церквях совершаются обряды благословения молодоженов. Важным атрибутом праздника считается костер, через который прыгают пары. Он символизирует единство перед вызовами, с которыми придется столкнуться молодым.
Еще сегодня День подруг, Международный день шаурмы. Именины у Иоанна, Никиты, Виктора, Никифора, Ильи, Ивана.

Знаменательные события

В 1772 году французский мореплаватель Ив Жозеф де Кергелен открыл в Индийском море архипелаг Кергелен, состоящий из одного большого и 300 мелких островов.
В 1842 году император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург – Москва. Ее протяженность составила 650 километров.
В 1858 году английские исследователи Ричард Бертон и Джон Спик открыли в Африке озеро Танганьика – самое длинное пресноводное озеро в мире.

Кто родился

13 февраля 1769 года родился русский поэт-баснописец Иван Крылов. Его раннее творчество отмечено циклом комедий, высмеивающих моральную пустоту общества. Все басни его авторства переплетаются с миром русских пословиц и поговорок, они переведены на более чем 50 иностранных языков.
А в 1806 году на свет появился российский флотоводец, вице-адмирал Владимир Корнилов. В 33-летнем возрасте его назначили начальником штаба Черноморского флота. Во время Крымской войны 1853–56 годов Корнилов был одним из организаторов и руководителей обороны Севастополя. Геройски погиб на Малаховом кургане 17 октября 1854 года.
Также 13 февраля родились русский оперный и камерный певец Федор Шаляпин, автор серии романов о комиссаре Мегрэ Жорж Сименон, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
