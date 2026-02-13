https://crimea.ria.ru/20260213/iz-rossii-v-kitay-na-poezde--kogda-vozobnovyat-reysy-1153177646.html
Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсы
В Китай из России можно будет уехать на международном пассажирском поезде Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Китай из России можно будет уехать на международном пассажирском поезде Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта. Об этом сообщили в РЖД.Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути – около 25 минут.Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России, напомнили в РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздникиПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
