Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсы - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Из России в Китай на поезде – когда возобновят рейсы
В Китай из России можно будет уехать на международном пассажирском поезде Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта. Об этом сообщили в РЖД.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Китай из России можно будет уехать на международном пассажирском поезде Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта. Об этом сообщили в РЖД.Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути – около 25 минут.Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России, напомнили в РЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздникиПрямо на отдых: сезонный поезд из Москвы в Крым отправится уже в апрелеБез пересадок на юг: открыта продажа билетов Владикавказ — Симферополь
россия, китай, российские железные дороги (ржд), транспорт, логистика, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Китай из России можно будет уехать на международном пассажирском поезде Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта. Об этом сообщили в РЖД.
"Со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно можно будет уехать в Маньчжурию – беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск. Это станет возможным благодаря возобновлению движения международного пассажирского поезда № 354/353 Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта", – сказано в сообщении.
Поезда будут курсировать в обе стороны два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути – около 25 минут.
"Продажа билетов откроется в ближайшее время, а в дальнейшем будет доступна за 60 суток до отправления поезда", – добавили в сообщении.
Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. С 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России, напомнили в РЖД.
