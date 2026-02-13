https://crimea.ria.ru/20260213/inflyatsiya-v-rossii-stabiliziruetsya-na-urovne-4-v-2027-godu--glava-tsb-1153190265.html
Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБ
Банк России ожидает стабилизации уровня инфляции вблизи 4% в 2027 году, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T16:02
2026-02-13T16:02
2026-02-13T16:02
центробанк рф
банк россии
эльвира набиуллина
инфляция
россия
экономика
новости
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Банк России ожидает стабилизации уровня инфляции вблизи 4% в 2027 году, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"По нашему прогнозу, уже в следующем году инфляция должна стабилизироваться вблизи четырех процентов", – сказала она.
По словам главы Центробанка, за последние четыре года, когда из-за проинфляционных шоков цель по инфляции не достигалась, инфляционные ожидания закрепились на повышенных уровнях. Их снижение будет происходить достаточно медленно, в том числе из-за повышенных темпов индексации регулируемых услуг и тарифов в ближайшие годы.
"Все это потребует от нас, при прочих равных, более плавной траектории снижения ключевой ставки. Она позволит во втором полугодии вернуть устойчивую инфляцию к четырем процентам, а экономику – к сбалансированному росту", – указала Набиуллина.
Она добавила, что пик инфляционного давления, по мнению регулятора, был пройден в январе этого года. При этом эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях.
"Более точные оценки по влиянию НДС на инфляцию и будут ли вторичные эффекты, можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, наверное, не раньше", - уточнила глава ЦБ.
В пятницу Банк России снизил ключевую ставку
с 16% до 15,5% годовых. Это снижение стало пятым, начиная с июня 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.