Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБ

Инфляция в России стабилизируется на уровне 4% в 2027 году – глава ЦБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Банк России ожидает стабилизации уровня инфляции вблизи 4% в 2027 году, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.По словам главы Центробанка, за последние четыре года, когда из-за проинфляционных шоков цель по инфляции не достигалась, инфляционные ожидания закрепились на повышенных уровнях. Их снижение будет происходить достаточно медленно, в том числе из-за повышенных темпов индексации регулируемых услуг и тарифов в ближайшие годы.Она добавила, что пик инфляционного давления, по мнению регулятора, был пройден в январе этого года. При этом эффект повышения налогов еще может отразиться на инфляционных ожиданиях."Более точные оценки по влиянию НДС на инфляцию и будут ли вторичные эффекты, можно сделать не ранее, чем по итогам первого квартала, наверное, не раньше", - уточнила глава ЦБ.В пятницу Банк России снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Это снижение стало пятым, начиная с июня 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

