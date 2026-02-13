https://crimea.ria.ru/20260213/geroy-rossii-vladimir-manokhin-naznachen-zamministra-sporta-kryma-1153192102.html

Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма

Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Герой России Владимир Манохин назначен замминистра спорта Крыма

Герой России, участник специальной военной операции Владимир Манохин назначен на должность заместителя министра спорта Крыма. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Герой России, участник специальной военной операции Владимир Манохин назначен на должность заместителя министра спорта Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Владимир Манохин является участником федеральной программы "Время героев".В министерстве спорта Крыма он будет обеспечивать контроль развития в республике паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта, принимать участие в реализации государственной политики в сфере развития адаптивного спорта и других направлениях деятельности министерства, уточнил Аксенов.В декабре 2024 года президент России Владимир Путин дал старт федеральному проекту "Время героев". В феврале 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале региональной кадровой программе "Герои Крыма". Для участия в крымской программе было подано более 900 заявок. Глава РК Сергей Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2025 года сообщил, что победителями программы "Герои Крыма" стали 57 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессияПобедителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов

