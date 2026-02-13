Рейтинг@Mail.ru
ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов
2026-02-13T09:57
2026-02-13T10:52
крым
срочные новости крыма
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
терроризм
бахчисарайский район
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарайский район
крым, срочные новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, бахчисарайский район
09:57 13.02.2026 (обновлено: 10:52 13.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности РФ в Бахчисарайском районе Крыма пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации, состоявшей из двух граждан России... В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.
Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.
По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.
Крым Срочные новости Крыма ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) Терроризм Бахчисарайский район
 
