ФСБ выявила в Крыму ячейку международных террористов

2026-02-13T09:57

2026-02-13T09:57

2026-02-13T10:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Правоохранители задержали членов ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом со ссылкой на ЦОС ФСБ России пишет РИА Новости.Радикалы проводили целенаправленную работу по распространению на территории Крыма террористической идеологии. В ходе конспиративных собраний они вербовали в свои ряды местных мусульман для системного обучения, основанного на доктрине создания так называемого всемирного халифата.По местам жительства задержанных найдены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы террористической направленности, средства связи, электронные носители информации, содержащие сведения о формах и методах деятельности международной террористической организации.Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде ареста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

