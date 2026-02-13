https://crimea.ria.ru/20260213/eks-zamglavy-ofisa-zelenskogo-obyavili-v-rozysk-za-khischeniya-1153187132.html
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма объявлен в розыск по подозрению в хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T14:50
2026-02-13T14:50
2026-02-13T14:59
украина
коррупция
в мире
мвд украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма объявлен в розыск по подозрению в хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Украины.Ранее антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме.По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взятокСуд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известноВ Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_187:0:1252:799_1920x0_80_0_0_2eef60c1296045316e6679fd0e83f1d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, коррупция, в мире, мвд украины, новости
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
Экс-замглавы офиса Зеленского Шурму объявили в розыск за хищения
14:50 13.02.2026 (обновлено: 14:59 13.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма объявлен в розыск по подозрению в хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Украины.
По делу также объявлено подозрение и его брату. Оба числятся скрывающимися от правоохранителей, последний раз их видели 12 февраля 2026 года.
Ранее антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения
средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме.
По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".
Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: