Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260213/eks-zamglavy-ofisa-zelenskogo-obyavili-v-rozysk-za-khischeniya-1153187132.html
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения - РИА Новости Крым, 13.02.2026
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма объявлен в розыск по подозрению в хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.02.2026
2026-02-13T14:50
2026-02-13T14:59
украина
коррупция
в мире
мвд украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма объявлен в розыск по подозрению в хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Украины.Ранее антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме.По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взятокСуд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известноВ Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_187:0:1252:799_1920x0_80_0_0_2eef60c1296045316e6679fd0e83f1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, коррупция, в мире, мвд украины, новости
Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения

Экс-замглавы офиса Зеленского Шурму объявили в розыск за хищения

14:50 13.02.2026 (обновлено: 14:59 13.02.2026)
 
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo Alastair Grant
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма объявлен в розыск по подозрению в хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Украины.

По делу также объявлено подозрение и его брату. Оба числятся скрывающимися от правоохранителей, последний раз их видели 12 февраля 2026 года.

Ранее антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме.
По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".
Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взяток
Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известно
В Верховной раде Украины разоблачили ОПГ
 
УкраинаКоррупцияВ миреМВД УкраиныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Авария обесточила часть Евпатории
14:50Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения
14:26Крым пытались атаковать 7 беспилотников ВСУ
14:23В Германии умер исполнитель хитов 80-х и сооснователь группы "Чингисхан"
14:02Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве
13:59После весеннего тепла в Крым вернутся морозы
13:45Атака ВСУ на порт "Кавказ": расследование уголовного дела завершено
13:39Армия России продвинулась вперед и освободила четыре села за неделю
13:32Центробанк снизил ключевую ставку
13:21В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"
13:08Жителя Феодосии будут судить за убийство знакомого из ревности
13:01Пять мирных жителей стали жертвами атак ВСУ на Белгородскую область
12:56В Крыму выстроен полный цикл подготовки кадров в сфере БПЛА-технологий
12:47Когда состоится новый этап переговоров по Украине – ответ Кремля
12:44Рейд в Севастополе открыли
12:36ВТБ выяснил, сколько россияне хранят на совместных счетах
12:35В Ялте родителей стрелявших в дворника детей привлекли к ответственности
12:29Ракеты "Фламинго" и снаряды HIMARS сбила российская ПВО
12:20Массированными ударами поражены предприятия и энергообъекты на Украине
12:18Умер российский историк Рой Медведев
Лента новостейМолния