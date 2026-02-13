https://crimea.ria.ru/20260213/eks-zamglavy-ofisa-zelenskogo-obyavili-v-rozysk-za-khischeniya-1153187132.html

Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения

Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения - РИА Новости Крым, 13.02.2026

Экс-замглавы офиса Зеленского объявили в розыск за хищения

13.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма объявлен в розыск по подозрению в хищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел Украины.Ранее антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме.По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-главу Госпогранслужбы Украины подозревают в получении взятокСуд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известноВ Верховной раде Украины разоблачили ОПГ

