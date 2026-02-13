https://crimea.ria.ru/20260213/dvoe-krymchan-vymanili-190-millionov-u-doverchivykh-investorov-1153183313.html

В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"

В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов" - РИА Новости Крым, 13.02.2026

В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"

В Крыму две аферистки обманули своих жертв на 190 миллионов рублей по схеме с перепродажей дорогих брендовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 13.02.2026

2026-02-13T13:21

2026-02-13T13:21

2026-02-13T14:37

крым

мошенничество

прокуратура республики крым

новости крыма

суд

уголовный кодекс

гсу ск россии по крыму и севастополю

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262306_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_873ca6f9dd8ad8a30ba908de87bb3c38.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму две аферистки обманули своих жертв на 190 миллионов рублей по схеме с перепродажей дорогих брендовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, 32-летняя безработная жительница Крыма и ее родственница – 50-летняя главбух одного из частных предприятий Самары – с 2019 по 2024 год под видом специалистов по закупкам люксовых брендов за рубежом убеждали потерпевших инвестировать в покупку дорогих фирменных товаров для их перепродажи."Инвесторов" женщина убеждала начислять прибыль и уговаривала оставлять средства в обороте. Ее сообщница из Самары выполняла роль посредника: передавала деньги и поддерживала легенду об успешном бизнесе. Известно, что через нее один из потерпевших "вложил в дело" 58 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте на 7,7 тысяч долларов. Когда обманутые граждане интересовались судьбой своих денег, им сообщалось о проблемах с поставками из-за границы и иных форс-мажорных обстоятельствах.Потерпевшими по уголовному делу признаны семь человек из Москвы и Крыма. Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело по статье о мошенничестве с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионовЗаставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схемуПредложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мошенничество, прокуратура республики крым, новости крыма, суд, уголовный кодекс, гсу ск россии по крыму и севастополю