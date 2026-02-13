Рейтинг@Mail.ru
В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов" - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"
В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов" - РИА Новости Крым, 13.02.2026
В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"
В Крыму две аферистки обманули своих жертв на 190 миллионов рублей по схеме с перепродажей дорогих брендовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 13.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму две аферистки обманули своих жертв на 190 миллионов рублей по схеме с перепродажей дорогих брендовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, 32-летняя безработная жительница Крыма и ее родственница – 50-летняя главбух одного из частных предприятий Самары – с 2019 по 2024 год под видом специалистов по закупкам люксовых брендов за рубежом убеждали потерпевших инвестировать в покупку дорогих фирменных товаров для их перепродажи."Инвесторов" женщина убеждала начислять прибыль и уговаривала оставлять средства в обороте. Ее сообщница из Самары выполняла роль посредника: передавала деньги и поддерживала легенду об успешном бизнесе. Известно, что через нее один из потерпевших "вложил в дело" 58 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте на 7,7 тысяч долларов. Когда обманутые граждане интересовались судьбой своих денег, им сообщалось о проблемах с поставками из-за границы и иных форс-мажорных обстоятельствах.Потерпевшими по уголовному делу признаны семь человек из Москвы и Крыма. Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело по статье о мошенничестве с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Симферополя.
крым
В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"

В Крыму две женщину пойдут под суд за аферу на 190 миллионов рублей

13:21 13.02.2026 (обновлено: 14:37 13.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму две аферистки обманули своих жертв на 190 миллионов рублей по схеме с перепродажей дорогих брендовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, 32-летняя безработная жительница Крыма и ее родственница – 50-летняя главбух одного из частных предприятий Самары – с 2019 по 2024 год под видом специалистов по закупкам люксовых брендов за рубежом убеждали потерпевших инвестировать в покупку дорогих фирменных товаров для их перепродажи.
"Организатором преступной схемы выступала крымчанка. Она широко рекламировала себя как опытного байера, продвигая свою деятельность в социальных сетях и привлекая для пиара известных блогеров. Так она находила клиентов среди обеспеченных людей и предлагала им стать инвесторами, обещая высокую доходность от 30 до 50 процентов", – проинформировали в СК.
"Инвесторов" женщина убеждала начислять прибыль и уговаривала оставлять средства в обороте. Ее сообщница из Самары выполняла роль посредника: передавала деньги и поддерживала легенду об успешном бизнесе. Известно, что через нее один из потерпевших "вложил в дело" 58 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте на 7,7 тысяч долларов.
Когда обманутые граждане интересовались судьбой своих денег, им сообщалось о проблемах с поставками из-за границы и иных форс-мажорных обстоятельствах.

"Всего от потерпевших обвиняемые получили более 190 млн рублей", – добавили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Потерпевшими по уголовному делу признаны семь человек из Москвы и Крыма. Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело по статье о мошенничестве с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Симферополя.
