В Крыму две аферистки выманили 190 миллионов у доверчивых "инвесторов"

2026-02-13T13:21
2026-02-13T13:21
2026-02-13T14:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму две аферистки обманули своих жертв на 190 миллионов рублей по схеме с перепродажей дорогих брендовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, 32-летняя безработная жительница Крыма и ее родственница – 50-летняя главбух одного из частных предприятий Самары – с 2019 по 2024 год под видом специалистов по закупкам люксовых брендов за рубежом убеждали потерпевших инвестировать в покупку дорогих фирменных товаров для их перепродажи."Инвесторов" женщина убеждала начислять прибыль и уговаривала оставлять средства в обороте. Ее сообщница из Самары выполняла роль посредника: передавала деньги и поддерживала легенду об успешном бизнесе. Известно, что через нее один из потерпевших "вложил в дело" 58 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте на 7,7 тысяч долларов. Когда обманутые граждане интересовались судьбой своих денег, им сообщалось о проблемах с поставками из-за границы и иных форс-мажорных обстоятельствах.Потерпевшими по уголовному делу признаны семь человек из Москвы и Крыма. Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело по статье о мошенничестве с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Симферополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе аферист из Сочи похитил у дольщиков 18 миллионовЗаставляют платить за "долги" семьи: мошенники придумали новую схемуПредложение с подвохом: в Крыму за аферу на 13 млн арестован мошенник
В Крыму две женщину пойдут под суд за аферу на 190 миллионов рублей
13:21 13.02.2026 (обновлено: 14:37 13.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму две аферистки обманули своих жертв на 190 миллионов рублей по схеме с перепродажей дорогих брендовых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, 32-летняя безработная жительница Крыма и ее родственница – 50-летняя главбух одного из частных предприятий Самары – с 2019 по 2024 год под видом специалистов по закупкам люксовых брендов за рубежом убеждали потерпевших инвестировать в покупку дорогих фирменных товаров для их перепродажи.
"Организатором преступной схемы выступала крымчанка. Она широко рекламировала себя как опытного байера, продвигая свою деятельность в социальных сетях и привлекая для пиара известных блогеров. Так она находила клиентов среди обеспеченных людей и предлагала им стать инвесторами, обещая высокую доходность от 30 до 50 процентов", – проинформировали в СК.
"Инвесторов" женщина убеждала начислять прибыль и уговаривала оставлять средства в обороте. Ее сообщница из Самары выполняла роль посредника: передавала деньги и поддерживала легенду об успешном бизнесе. Известно, что через нее один из потерпевших "вложил в дело" 58 миллионов рублей, в том числе в криптовалюте на 7,7 тысяч долларов.
Когда обманутые граждане интересовались судьбой своих денег, им сообщалось о проблемах с поставками из-за границы и иных форс-мажорных обстоятельствах.
"Всего от потерпевших обвиняемые получили более 190 млн рублей", – добавили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Потерпевшими по уголовному делу признаны семь человек из Москвы и Крыма. Как уточнили в надзорном ведомстве, уголовное дело по статье о мошенничестве с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Симферополя.
